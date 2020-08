Monte Sant’Angelo, “Ripresa visite sanitarie o aumenteranno i decessi”

Monte Sant’Angelo, 05 agosto 2020. “È un pensiero di tantissimi cittadini. Nello stesso tempo dovrebbe essere quello anche di chi ci amministra, di chi ci governa. Non possiamo pensare che nessuno di loro abbia bisogno di controlli sanitari specialistici. Sarebbe utopico pensarlo. Ed allora perché non si pongono il problema, almeno rendendolo pubblico con richieste a chi di competenza? Mah… Fortunatamente che ci sono cittadini che lo fanno, mettendoci faccia a nome. Da Monte Sant’Angelo, ma non è l’unico, è stato lanciato l’appello. Lo fa Michele Rinaldi, montanaro, in un post, come Lettera Aperta, sul social fecebook.

«Ma possibile che nessuno interviene per garantire la ripresa di visite di controllo specialistiche ed esami strumentali in ambito sanitario ambulatoriale a favore di tanti cittadini affetti da varie patologie di base, che passivamente sono costretti ad accettare le disposizioni imposte a causa dell’eventuale contagio da coronavirus e nello stesso tempo costretti sempre ad assistere passivamente e puntualmente ad assembramenti serali da “movida” che improvvisamente fanno decadere le disposizioni dell’eventuale contagio dello stesso ed identico virus?

Nello stesso tempo si parla poi sempre di più in tema sanitario di prevenzione e di diagnosi precoce. Da semplice cittadino italiano mi rivolgo a tutti coloro che hanno responsabilità nel governare la nostra Nazione, le Regioni, le Province ed i Comuni affinché intervengano urgentemente, altrimenti di questo passo assisteremo ad un incremento di decessi non più causati dal coronavirus ma da galoppanti patologie non curate».

Fonte: newsgargano