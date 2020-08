Piazza Mercato e Parco San Felice: Carabinieri intensificano i controlli

Foggia, 05 agosto 2020. Continuano i servizi di prossimità dell’Arma dei Carabinieri di Foggia volti a garantire una movida sicura. Nel corso del weekend la Compagnia Carabinieri di Foggia ha svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nell’area di Piazza Mercato e via adiacenti, coinvolgendo varie articolazioni dell’Arma territoriale, sia in uniforme che in abiti borghesi, compresi i Carabinieri di Quartiere che, anche nel corso della serata, hanno pattugliato a piedi l’area.

Nel servizio sono stati controllati i locali che insistono nell’area, fulcro della movida foggiana, verificando il rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia COVID-19; contestualmente i militari dell’Arma hanno operato dei posti di controllo nelle principali vie circostanti, fermando più di 50 veicoli in transito ed elevando alcune contravvenzioni al codice della strada; nessuna sanzione per violazione delle misure di contenimento dell’epidemia è stata elevata, riscontrando un sostanziale rispetto delle norme.

Il servizio, che fa seguito ad analoga operazione svolta presso Parco San Felice nelle settimane scorse, è parte di una serie di operazioni disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia finalizzate a garantire un’estate sicura a tutti i Foggiani onesti come quelli che, anche lo scorso sabato, hanno avvicinato i Carabinieri di Quartiere per esprimere il loro plauso nel vederli, di sabato sera, tra la gente, per la gente.