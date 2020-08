“Punta San Francesco: ripulita. Ora rispettate l’area” (FOTO – VIDEO)

Domenica scorsa 2 agosto, alcuni componenti dell’Associazione Pulizia e Prevenzione Costa Garganica hanno ripulito la zona di Punta San Francesco di plastica, vetri, reste, mozziconi e altri rifiuti inquinanti.

Non è stato facile sacrificare una domenica mattina di mare e lavorare sotto il sole cocente, ma il desiderio di restituire alla piena bellezza questo luogo magico è valso il sacrificio. Certo, ai tempi d’oggi un servizio gratuito non è frequente e potrebbe dare adito a una facile dietrologia. Eppure, si vuole assicurare che ogni iniziativa ha solo una funzione estetica, igienica e – perché no- educativa per i cittadini e i turisti, che troppo spesso usano la strada come discarica personale.

Le iniziative proseguiranno con la pulizia della Baia della Tufara, altro luogo amatissimo dai soci e dai turisti. Verrà presto comunicato il giorno e l’ora dell’appuntamento.