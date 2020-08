Riccardi “Città europea della cultura: occasione persa per Manfredonia”

Manfredonia, 05 agosto 2020. “La nostra vicina di territorio San Severo, la città dei campanili, è stata inclusa tra le ‘magnifiche 28’ città in corsa per il titolo di ‘Capitale della cultura italiana’ per l’anno 2022, insieme alle pugliesi Bari, Trani e Molfetta.

𝑴𝒊 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒊𝒔𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒔𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒂 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂̀, 𝑴𝒂𝒏𝒇𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒊𝒂. Ovunque sento proclami e progetti che mirano alla rinascita della città, ma come volevasi dimostrare, si tratta solo di slogan propagandistici, tesi a gettare fumo negli occhi, ma evidentemente lanciati da chi, a parte realizzare video o rilasciare interviste, non sa da dove cominciare. Con un porto turistico tra i più belli d’Italia, un sito archeologico che ha raggiunto fama mondiale, una storia unica ed eccezionale, quest’assenza la trovo a dir poco assordante. Peccato, un’opportunità persa per una città che negli ultimi 20 anni ha cambiato completamente volto (e sfido chiunque a dire il contrario), ma che ora giace colpevolmente trascurata”.

Lo scrive sui social Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia.