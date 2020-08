Sanità, Gatta: “Da Emiliano solo bugie. E uno sfacelo totale!”

“Proprio oggi, una signora diabetica con difficoltà di deambulazione si è recata nel centro diabetico dell’ospedale di Manfredonia, regolarmente munita di prenotazione. Una volta arrivata, però, ha trovato solo porte chiuse, con un cartello di avviso di sospensione dell’attività che nessuno, tra l’altro, si è preoccupato di comunicare agli utenti che avevano prenotato. È solo un caso emblematico di ciò che accade nella sanità di Capitanata e di tutta la Puglia: è uno sfacelo totale! Ospedali di fatto resi inattivi, smantellamento di reparti di eccellenza, liste di attesa lunghissime, medici andati via e mai sostituiti. Non lo diciamo noi, ma i cittadini: non ultima la denuncia di quanto accade al pronto soccorso del “Riuniti” di Foggia. Gente ammassata per ore, ai limiti della dignità, in attesa di cure urgenti. Non solo: ormai c’è una vera e propria fuga di medici dalle strutture sanitarie foggiane, e non si sa come e quando saranno sostituiti. Ma la situazione ormai è catastrofica ovunque e quando Emiliano racconta favole sulla “sua” sanità, dimostra o di essere in cattiva fede, mentendo ai cittadini consapevolmente, oppure di non conoscere affatto la reale situazione del servizio nella nostra Regione, segnatamente nella nostra provincia. Sarebbe il caso che il presidente uscisse dal “palazzo” e dalle luci dei talk show e conferenze stampa per entrare, senza preavviso alcuno ai direttori generali e loro colonnelli, negli ospedali di Capitanata per toccare con mano il risultato disastroso della sua gestione”.

Lo riporta il Consigliere della Regione Puglia Giandiego Gatta.