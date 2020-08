Scuola: “Mancano oltre mille unità di personale a Foggia”

Uno dei nodi principali resta quello del personale che deve essere quanto meno raddoppiato se si deve far rispettare a dovere la normativa anti-contagio. I sindacati pugliesi hanno già avanzato la richiesta del 40% di personale in più, che corrisponde a circa 19mila unità. «Che non ci daranno mai – dice il segretario della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga – però senza il personale è difficile far rispettare le regole previste dalla legge». Personale che dovrebbe essere aggiunto a quello già richiesto per i posti vacanti: 3.713 le cattedre vuote e 1.281 i posti di personale Ata ancora non coperti, con una divisione territoriale che vede in testa Bari, per numero di richieste, con 1.804, seguita da Foggia, 1.060; Taranto, 857; Lecce, 745; e, infine, Brindisi, 528.

Fonte: quotidianodipuglia