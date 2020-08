Torna Miss Italia in Puglia e celebra i 25 anni con Mimmo Rollo

QUASANO (BA), mer 5 AGO – Il concorso di bellezza femminile più longevo del Paese riparte anche in Puglia nella consapevolezza che, da quando nel 1946 Miss Italia ha assunto questo nome, il concorso non si è mai fermato e già allora la sua apparizione fu interpretata come uno dei segnali del ritorno alla normalità dell’Italia dopo la fine della guerra. Domenica 9 agosto si celebrano i 25 anni della storica agenzia esclusivista per la Puglia, la “Parole e Musica” di Mimmo Rollo e Lidia Morelli. Tanti sono i talenti pugliesi valorizzati dal talent scout foggiano, che nella sua carriera è riuscito anche nella difficile impresa di portare per la prima volta in Puglia il titolo di Miss Italia con l’affermazione della foggiana Manila Nazzaro nel 1999.

Miss Italia torna in scena in piazza a Quasano, in provincia di Bari, il 9 agosto con uno spettacolo che inizierà alle ore 21, nella selezione organizzata dall’agenzia “Parole e Musica” di Mimmo Rollo, con il patrocinio del Comune di Toritto e in collaborazione con la Proloco di Toritto/Quasano, presentata dall’eclettico Marco Rollo e che vedrà la partecipazione di Tommy Terrafino, reduce dal successo nel programma televisivo “Made in Sud” e del cantante Dario Laveneziana. Le iscrizioni, come sempre gratuite, sono riservate alle ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni anche alla prima esperienza: per partecipare si può contattare il numero 360919391 o compilare il modulo di adesione sul sito www.missitalia.it. Le concorrenti, coordinate dalla ballerina Andrea Martinis, si esibiranno sfoggiando un mix di bellezza e personalità.