Emiliano: “Irresponsabile mandare a scuola insegnanti e studenti non vaccinati”

Foggia, 05/08/2021 – (ilquotidianoitaliano) “Mandare a scuola studenti e insegnanti non vaccinati sarebbe da irresponsabili”. A dichiararlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che chiede al Governo di chiarire nel breve tempo possibile quali saranno le regole da adottare per ritorno in sicurezza tra i banchi da settembre.

Sul fronte delle vaccinazioni degli studenti, intanto in Puglia un ragazzo su 3 dai 12 ai 19 anni è già vaccinato, secondo quanto confermato dall’assessore alla Sanità della Regione, Pier Luigi Lopalco. Dal 23 agosto al via le somministrazioni per tutti gli studenti. (ilquotidianoitaliano)