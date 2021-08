Marina di Lesina, ragazzi bergamaschi positivi alla variante Delta

Lesina (Foggia), 05/08/2021 – (norbaonline) Un gruppo di 20 ragazzi tra i 13 e i 14 anni di Zogno, in provincia di Bergamo e i loro sette accompagnatori sono risultati positivi alla variante Delta dopo aver partecipato ad un campus dal 18 al 25 luglio a Marina di Lesina.

La conferma è arrivata dall’azienda della salute di Bergamo. Solo in 4 erano vaccinati (2 ragazzi e 2 accompagnatori).

Ora manifestano colpi di tosse e ina febbricola al di sotto dei 38 gradi e mezzo. Il campus era stato organizzato presso l’oratorio della chiesa Stella Maris di Lesina. Il parroco sostiene che l’intero gruppo era risultato negativo prima della partenza, come dichiarato nella documentazione sanitaria. E che i giovani erano spesso assenti dalla struttura per gite fuori porta verso San Giovanni Rotondo, Matera e Foresta Umbra. Al momento 70 sono in isolamento fiduciario. (norbaonline)