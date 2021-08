Vincenzo Rizzi: “Chiarezza sull’Oasi Lago Salso”

Statoquotidiano.it, Foggia, 5 agosto 2021. “Quando ascolto le forbite argomentazioni del trio Pazienza, Ursitti e Mainiero, circa i conti dell’Oasi lago Salso, ho la sensazione che la loro sia una tipica strategia di distrazione per deviare l’attenzione dell’opinione pubblica dai danni causati dalle discutibili scelte fatte dal Presidente Pazienza in termini di perdita di biodiversità.

Pertanto non me ne vogliano, ma le loro tesi mi fanno venire in mente questo passo tratto dal film L’attimo fuggente: “Comprendere la Poesia, di Jonathan Evans Prichard, professore emerito”…”.

A riportarlo una nota del referente di Pro-Natura, Vincenzo Rizzi, inviata a Statoquotidiano.it. Sono state numerose le segnalazioni e le richieste di verifica dello stato dei luoghi, dirette al Presidente del Parco del Gargano Pazienza, da parte dell’ex consigliere comunale e di altre realtà ambientaliste come il WWF.

Al centro delle polemiche ci sarebbe anche una scarsa organizzazione dei rapporti con le associazioni ambientaliste, mai convocate in un tavolo di concertazione comune, per programmare e discutere insieme sul futuro del Parco del Gargano. Molto delicata la situazione dell’Oasi Lago Salso dove, secondo gli ambientalisti, sarebbero state apportate modifiche all’habitat naturale della zona.

“Tornando alla nostra Oasi di certo la sua bellezza non può essere ridotta a una mera visione ragionieristica sarebbe come dire vista una sequoia viste tutte, o che la pietà è soltanto un blocco di marmo scolpito, o che il Colosseo è un insieme di mattoni, la foresta umbra sono solo degli alberi, ecc.

Appare evidente che sia inopportuno che una società controllata al 96% dall’Ente Parco Nazionale del Gargano decida di coltivare aree (vincolate da trattati) che erano ormai classificate habitat naturali, facendo quello che avrebbe fatto qualsiasi imprenditore tradizionale… Una società controllata al 96% da un Ente Parco può banalizzare un’area unica rendendola identica a tutta la matrice agricola presente sul territorio? Sarò noioso e ripetitivo, ma posso arrivare a comprendere se a fare simile trasformazioni fossero dei normali agricoltori, ma non posso accettare che a farle è una società controllata al 96% dall’Ente Parco Nazionale del Gargano”, aggiunge Rizzi nella nota.

Il referente di Pro Natura ha sempre affermato che all’Oasi Lago Salso diverse decine di ettari sotto tutela e ricoperte da pascoli naturali ed altri habitat protetti, fossero oggetto di pratiche agricole.

“Questa diffida partita dal Ministero della Transizione Ecologica, in seguito alla nostra denuncia,attesta ancora una volta che le affermazioni del Presidente Pazienza che di seguito riporto: “già consapevole della sua infondatezza” si sono dimostrate non opportune, per non parlare delle sue successive affermazioni: “Nell’Ente Parco vorremmo concentrarci a lavorare per affermare l’interesse generale associato alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e non vorremmo più perder tempo a confrontarci con segnalazioni e denunce infondate e strumentali che, tra l’altro, provocano un grave danno d’immagine istituzionale e territoriale e che sarà fatto valere nelle sedi opportune”.

Ora Presidente, non le rimane che denunciare se stesso per questo immenso danno che richiederà molti anni e molti soldi per ricostituire quel paradiso ambientale che era l’Oasi Lago Salso. A proposito chi pagherà per questo danno, spero non le casse pubbliche?

Sarò ridondante, ma un paese veramente democratico, gli artefici di un simile intervento che ha radicalmente trasformato i terreni dell’Oasi Lago Salso frutto di anni e anni di lavori di riconversione da coltivazioni ad habitat di direttiva si sarebbero dimessi e tutte le istituzione pubbliche avrebbero preso le distanze da queste persone.

Con tutto il rispetto per le visioni altrui io a questa contabilizzazione della natura, continuerò ad oppormi perché come direbbe il prof. Keating: “le vittime se accettassimo sarebbero i nostri cuori e le nostre anime. E in ogni caso parole e idee possono cambiare il mondo”.

Queste le considerazioni di Rizzi, alla luce della risposta del Ministero allegata dal rappresentante di Pro Natura: il Parco avrebbe dovuto vigilare sui terreni dell’Oasi Lago Salso, ci sarebbero responsabilità nella mancata adozione di misure a tutela degli habitat.

Anche un’altra associazione ambientalista, il Laboratorio Verde FareAmbiente, aveva chiesto di poter collaborare, mettendo a disposizione i propri volontari. Nello specifico si era proposta per svolgere attività di vigilanza ambientale, ma non solo, presso le realtà del Parco Nazionale del Gargano e dell’Oasi Lago Salso. Ad oggi, secondo quanto dichiarato a Statoquotidiano.it, non ha ancora ottenuto nessuna risposta.

Di seguito si riporta il link al documento integrale di risposta del Ministero, allegato da Vincenzo Rizzi:

MATTM_.REGISTRO_UFFICIALE.2021.0084465 (4)