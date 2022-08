Abusi in RSA, Campo: “Più “giudizio” e meno strumentalizzazioni”

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/08/2022 – “La vicenda della RSA Stella Maris deve interrogare tutti coloro che mantengono responsabilità istituzionali e politiche. Non è la prima volta che la cronaca ci sbatte in faccia casi di tale disumanità che purtroppo continuiamo a registrare e denunciare su tutto il territorio nazionale con la difficoltà di riuscire a determinare soluzioni e modelli che ci mettano al riparo da questi rischi.

Oltre le responsabilità “criminali” dei diretti interessati, risulta evidentemente necessario porsi una volta e per sempre il problema dei fragili e dei deboli; le persone sole, i cui bisogni non possono essere soddisfatti da una “retta”. Ci vuole un cambio di passo a tutti i livelli; e come al solito il tema interroga prima di tutto le nostre coscienze, la nostra disponibilità verso l’altro, i nostri modelli culturali. Sdegno e condanna per fortuna soccorrono sempre, ma la politica prima di tutto deve farsi carico di immaginare non “soluzioni” ad un problema, ma un modello di organizzazione dei tempi e della vita della società che tenga conto di tutti. Sempre; non solo quando la crudeltà prende il sopravvento, ma prima che queste condizioni si creino.