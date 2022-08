Casa Sollievo “Prendete un’ambulanza, papà è caduto, sta molto male”

« Ho cercato di rialzarmi e di sciacquarmi la faccia con acqua fresca e di aprire il pesante cancello. Sono riuscito a coricarmi sul divano e ho chiesto aiuto alle mie figlie, Matilde e Sofia di 7 e 4 anni . Non ce la facevo a star vigile. Poi non ricordo più nulla se non la voce di Sofia e di Matilde che parlando con qualcuno al telefono dicevano: “papà è morto, aiutateci, è caduto. Prendete una ambulanza e venite, papà sta molto male”».

Pio con le figlie Matilde e Sofia che all’epoca dei fatti avevano 7 e 4 anni

Le piccole erano sole in casa col papà e si sono fatte coraggio. La grande, Matilde, ha preso il telefonino e ha iniziato a frugare nella cronologia per cercare qualche nome familiare. La piccola, Sofia, cercava a modo suo di contribuire rimanendo lucida e stando vicino al papà. Dopo un po’ riescono a chiamare i nonni e la mamma, che era a lavoro. Poi la corsa verso Casa Sollievo della Sofferenza in preda a crampi addominali fortissimi. Prima l’accettazione in Pronto Soccorso e subito dopo i primi esami di Radiologia che segnalano subito una massa di 23 cm non meglio identificata. Da lì la situazione precipita in un susseguirsi rapido di esami più approfonditi, TAC e consulenze dei chirurghi addominali. Il sospetto, poi confermato, era di uno severo shock emorragico da sanguinamento dell’arteria pancreatica duodenale inferiore. Bisognava intervenire subito in sala operatoria per bloccare l’emorragia.



«Il primo grosso intervento in sala operatoria della Chirurgia Addominale in piena notte, poi di corsa in Radiologia Interventistica. Di nuovo in sala operatoria e nuovamente in Radiologia Interventistica – ha raccontato Pio –. Sinceramente faccio anche fatica a ricordare esattamente la giusta sequenza di eventi, che ho ricostruito con mia moglie consultando i documenti del mio ricovero».