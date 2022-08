La dj Georgia Mos a Manfredonia in Piazza Maestri d’Ascia

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/08/2022 – (corriere) «All’inizio della mia carriera come dj salivo in consolle con i capelli legati, poco trucco e le scarpe da ginnastica per evitare i pregiudizi. A un certo punto, però, mi sono stufata».

Fonte: instagram

Giorgia Moschini, meglio nota come Georgia Mos, di sguardi con il sopracciglio alzato ne ha dovuti affrontare parecchi. Producer e dj, si è imposta a livello internazionale in un mondo ancora quasi esclusivamente maschile, arrivando a suonare nei club più prestigiosi. Il suo ultimo brano è la versione remix di «La primavera», di Jovanotti. «Quando mi hanno chiamato dal suo team per questo progetto sono stata entusiasta — spiega —. È uno dei miei miti. Mi ha mandato un vocale per dirmi che la mia interpretazione gli piaceva moltissimo, ora sarebbe bello suonarla assieme».

A marzo, dopo due anni di pandemia «che ha colpito il nostro settore come nessun altro», Mos tornerà a suonare dal vivo: «Il pubblico mi è mancato più di ogni cosa. La soddisfazione più grande del mio lavoro è vedere la gioia e l’energia che trasmette la mia musica alle persone». Una passione nata molto presto: «A sei anni studiavo canto e chitarra classica. Non bastasse sono nata e cresciuta a Sanremo, la città della musica. Ma fino a un certo punto mi immaginavo nel pop». (corriere)

