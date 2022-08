La guida definitiva a USDC, Stablecoin ancorato al dollaro

C’è una moneta che si distingue nel competitivo e affollato mondo delle cryptovalute “ancorate”.

Parliamo ovviamente di USD Coin (USDC), criptovaluta ancorata alle fluttuazioni del dollaro americano. Un progetto molto popolare tra i crypto Exchange e gli investitori, nato da Coinbase con l’ambizione di rimuovere il predominio di Tether e diventare la crypto dominante in questa affollata nicchia.

Alcune informazioni su USDC

Nato nel 2018 e basato sul token ERC 20 (quello derivato da Ethereum), questa crypto presenta due importanti prerogative per due dei ruoli fondamentali nelle criptovalute:

Si tratta della moneta di scambio, il riferimento per molti Exchange che utilizzano questa valuta come base per le transazioni da e verso le altre crypto

È perfetto per gli investitori finali interessati alle crypto, che in USDC trovano un “porto sicuro” a cui fare riferimento in quelle fasi del mercato che sono particolarmente turbolente.

Cos’è un USDC

Usd Coin è uno Stablecoin, ossia una criptovaluta che mantiene lo stesso valore della valuta classica a cui si appoggia, in questo caso il Dollaro USA.

Si tratta di un progetto abbastanza comune in questa categoria, con varie crypto che fanno da Stablecoin rispetto al dollaro e ad altre monete fiat.

A differenza di molte altri, uno dei fattori vincenti di questo progetto consiste nella struttura che lo gestisce. USDC è gestito direttamente dall’Exchange Coinbase (e la suo versione professionale Coinbase PRO), che dà solidità e credibilità al progetto stesso.

Nonostante sia una creazione di Coinbase, questa crypto è naturalmente presente presso tutti gli Exchange, tra cui KuCoin e molte altre piattaforme.

Caratteristiche di USDC

Questa cripto è ancorata al dollaro e alle sue fluttuazioni. Un USDC ha un valore sempre uguale a quello di un dollaro americano, permettendo una conversione quasi alla pari tra la banconota e questa crypto (quasi perché in determinate condizioni di mercato si possono verificare differenze di alcuni millesimi percentuali.

USDC è quindi un dollaro tokenizzato sulla rete Ethereum. A favore di USDC non possiamo non considerare la solidità degli interpreti che compongono il consorzio deputato al controllo di questo Stablecoin.

Troviamo infatti:

Circle, creatore e fondatore del progetto

Coinbase, Exchange di criptovalute

BItmain, nota azienda di mining

A cosa serve USDC

La funzione principale di USDC, e per estensione degli Stablecoin, è quella di fare da controvalore sugli Exchange ad alta frequenza, comportandosi come un dollaro classico, ma realizzato in versione tokenizzata.

I suoi usi tipici sono quindi solitamente di due tipi:

Controparte in fase di negoziazione

Mezzo di pagamento rapido, che non deve sottostare ai tempi classici della finanza tradizionale.

USDC è un token compatibile con la blockchain di Ethereum grazie al fatto che è un token di tipo ERC 20.

La compatibilità con Ethereum (ETH) non è solo nella struttura di base di questa crypto, ma anche nel suo uso quotidiano, che lo rende spesso la miglior scelta per tantissimi progetti di finanza decentralizzata.

Come funziona USDC?

Prima di investire e fare trading su USDC è necessario conoscere almeno a grandi linee il principio di funzionamento e gli “attori” dello stesso.

I garanti di questo progetto sono Circle e Coinbase, che si assumono l’impegno di avere una controparte credibile per ogni USDC emesso.

USDC a differenza di altre crypto non viene infatti minato, ma emesso a richiesta. Ecco quindi che acquistando USDC dal suo creatore verrà consegnata una valuta nuova, appena prodotta, che deve avere un corrispettivo fisico da qualche parte.

Questo corrispettivo non è detto che sia fisicamente in dollari americani, ma può essere anche in bond del tesoro USA, scelta sicura e stabile adottata per l’immobilizzazione del controvalore corrispondente a USDC.

I possibili rischi di USDC

Se diamo per scontato che le società alla base di USDC siano affidabili possiamo ritenere che investire in questa criptovaluta sia un operazione esente da rischi.

A garantire la veridicità ed onestà di questa società, provvedono poi anche società terze, indipendenti, che verificano l’effettiva presenza dei beni immobilizzati. (nota stampa).