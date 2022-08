Ladri d’appartamento beccati in flagranza a San Marco in Lamis

FOGGIA, 05/08/2022 – Tentato furto in abitazione: due arresti a San Marco in Lamis da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo.

I militari, informati di un furto in atto da parte dell’operatore di turno della Centrale Operativa a cui era giunta una segnalazione anonima annunciante che presso un’abitazione del centro storico di San Marco in Lamis, hanno raggiunto velocemente l’obiettivo e qui, dopo aver circondato la casa oggetto di intervento, si introducevano all’interno di quell’abitazione, localizzando nella camera da letto due giovani sorpresi ad impossessarsi di ogni oggetto di valore presente.

I due giovani, per entrare in casa, avevano forzato la serratura della porta di ingresso e rotto il vetro di una finestra che dava in una stradina laterale approfittando dell’assenza dei proprietari in vacanza fuori città. Gli arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice del Tribunale di Foggia.