Un parco acquatico galleggiante in Puglia: “Sarà il più grande del Sud”

Bari, 5 agosto 2022, (Repubblica Bari) – Una nuova attrazione è arrivata sulle coste pugliesi, a Campomarino di Maruggio: il parco acquatico più grande del Sud Italia è da oggi aperto nell’area balneabile vicina al porto e promette divertimento per grandi e bambini. Si chiama “Splash Acquamarina” ed è uno splash galleggiante di grandi dimensioni, composto da quaranta moduli colorati.

Dopo la ruota panoramica, inaugurata nella località marina in provincia di Taranto all’avvio della stagione estiva e divenuta anch’essa un’attrazione per i turisti, ma anche per i bagnanti del posto, Campomarino ha inaugurato il parco acquatico. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfredo Longo, che ha sposato l’idea di un giovane imprenditore del luogo. “Un’altra meravigliosa novità per la nostra Campomarino – commenta il primo cittadino – Dopo mesi di attesa e decine di documenti prodotti, il giovane imprenditore Alessandro Buccolieri è riuscito a portarci una bellissima e divertentissima novità. Sicuramente c’è ancora tanta strada da fare per arrivare a soddisfare il potenziale che abbiamo, ma rimaniamo comunque uno dei maggiori attrattori di tutto il litorale jonico-salentino”.

Il parco acquatico galleggiante Splash Acquamarina rimarrà aperto tutti i giorni, fino al 10 settembre, dalle ore 10 alle 19 con turni da mezz’ora l’uno È posizionato sul tratto di costa del lato destro del porto. Tuffi, scivoli ed altre esperienze divertenti sono possibili nel percorso, in cui – rispettando la sicurezza, anche con la dotazione di appositi salvagente – si misureranno anche le abilità “atletiche” di ciascuno a contatto con il mare.

Nella stessa area portuale, vicina allo splash galleggiante, c’è la ruota panoramica alta trentadue metri e dotata di “cabine inclusive”, per permettere a tutti di poter godere di una vista mozzafiato ed ammirare il paesaggio della litoranea salentina di Campomarino di Maruggio anche dall’alto. Voluta dall’amministrazione comunale ed inaugurata a giugno, è accessibile a tutti, proprio perché è dotata di cabine che consentono l’accesso alle persone disabili. Dall’alto, è possibile contemplare lo scenario. Non lontana dall’area urbanizzata, in cui sono presenti alcuni stabilimenti, si estende infatti la spiaggia delle dune di Campomarino.

È una zona incontaminata, annoverata tra i posti di mare più belli del mondo, situata sulla litoranea ionico-salentina. Si tratta di un’ampia area protetta, pubblica e a tratti ancora “selvaggia”, caratterizzata dal complesso delle dune che abbracciano le acque cristalline, dalle mille sfumature di turchese e blu.

Rigogliose e ricche di vegetazione mediterranea, formatesi sin da settemila anni fa, le dune sono tra le meglio conservate in Italia e rappresentano un vero miracolo della natura, in un posto in cui, proprio per i vincoli paesaggistici, si è posto un freno all’edilizia balneare e si è riusciti a preservare l’integrità e la bellezza della costa. Si possono attraversare percorrendo a piedi dei camminamenti in legno, che conducono all’accesso libero al mare. (Repubblica Bari)