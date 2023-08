Caro estate in Puglia, Rinaldi: “Come infangare un’intera economia”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Per comprendere il livello del giornalismo italiano e di come venga costruita ad arte un certo tipo di informazione, basta dare un’occhiata al servizio televisivo messo su dalla cecchina Chiara Romanello.

Si parte da una frisa dall’esorbitante costo di € 16, passando attraverso il parere del premio nobel per l’economia, Anna Rea, rappresentante dell’ADOC (Esticazzi, come direbbe Giallini?) che calcola, alla pen di segugio, il costo di una giornata al mare di Gallipoli in € 150-200 e, chicca finale, viene tirato dentro anche il Gargano dove, sempre secondo ADOC, i prezzi “scendono, ma di poco, raggiungendo i € 300-400!”

€ 300-400 per cosa? Un giorno? Una settimana?

C’è poi la lamentela finale signore a cui hanno chiesto € 50, per 4 persone, per entrare in un lido (non si sa bene per quale località garganica o salentina); al signore in questione mi piacerebbe chiedere che scarpe porta ai piedi, se delle Tod’S o delle New Balanced e quale auto possiede, se una classica utilitaria Panda o un costoso SUV, giusto per capire come funziona negli altri reparti economici della vita.No, perché se pretendi di pagare la stessa somma di Cattolica o Comacchio a Baia delle Zagare o Porto Cesareo, il problema è semplicemente tuo e di chi ti ha dato voce per sparare…cioccolata.

Chi ha deciso che la vacanza sul Gargano o nel Salento debba obbligatoriamente essere “per tutti”?

A giudicare dal taglio del servizio e dalla campagna mediatica che si sta portando avanti, sembrerebbe che il successo del brand Puglia inizi a dare fastidio a qualcuno; a riprova di quanto scrivo, non ho mai visto fare un simile cecchinaggio sul TG1 dell’ora di punta sui costi degli ombrelloni a Viareggio, Lignano Sabbiadoro o Alassio, ad esempio.

E che il successo turistico di alcune zone meridionali dia fastidio, lo conferma anche un articolo apparso proprio ieri sul Corriere della Sera nel quale si strillava “POSITANO E CAPRI MARE A 100 EURO AL GIORNO (e una granita a 8)”; in pratica, se nell’iconica Capri il caffè costa € 6,00 si grida allo scandalo, se lo stesso caffè (tra l’altro di m…) lo si degusta in Piazza S. Marco a € 11,00: “Eeeeeh mai stai a Venezia!”.

Il Gargano, il Salento, non sono la riviera romagnola e non dovranno mai esserlo; ci sono canoni di bellezza non paragonabili e questo, a mio modesto avviso, si deve pagare.