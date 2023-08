Di Claudio (Virtus Sammarco): “La squadra è pronta a stupirvi”

FOGGIA – L’allenatore della ASD Virtus Sammarco, Luigi Di Claudio, scende in campo direttamente e annuncia importanti novità dal punto di vista sportivo e societario.

La compagine calcistica, come nota, sta per iniziare il suo campionato, che sarà probabilmente a 18 squadre.

“Quello che ci aspetta sarà un campionato difficile, stando a notizie non ufficiali sarà a 18 squadre di cui 3 di Foggia, sicuramente inizierà molto prima e per questo stiamo programmando la preparazione per la seconda settimana di settembre. Inizieremo la preparazione con 30 calciatori, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al raduno, ci hanno messo in difficoltà, la scelta è stata veramente difficile. Sarà una squadra con un bel mix di giovani e gente esperta, abbiamo un’età media di 24 anni, sicuramente un’età giusta per affrontare questo tipo di campionato” – spiega Di Claudio.

“Nella preparazione verrò coadiuvato da Pietro Francavilla come preparatore dei portieri e Antonio Malerba con Emanuele La Porta nella parte atletica, tutto lo staff starà vicino ai ragazzi in questa fase importante e non gli farà mancare nulla. Non snatureremo il nostro gioco e il nostro credo calcistico, giocheremo sempre per vincere, come detto in passato, rispetto per tutti e paura di nessuno” – conclude il mister. Lo riporta sanmarconews.it.