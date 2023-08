Elkann a Foggia? Ha solo sbagliato carrozza…

FOGGIA – (di Geppe Inserra letteremeridiane) Premetto: non nutro grande simpatia per la famiglia Elkann, per ragioni di natura prevalentemente calcistica. Ma nel gran polverone sollevato dall’articolo in cui Alain Elkann racconta, su Repubblica, le disavventure del suo viaggio in treno da Roma a Foggia, sto convintamente dalla parte dell’autore. Anzi, solidarizzo.

Per quanti non avessero seguito le diverse puntate della telenovela, un breve riassunto.

Qualche giorno fa, lo scrittore giornalista è venuto in Puglia, precisamente a Vieste, per partecipare al Festival del Libro Possibile, dove ha presentato il suo volume Adriana e le altre. Per raggiungere la cittadina garganica, è arrivato a Foggia in treno, viaggiando in prima classe su Italo. Il suo viaggio è stato funestato dalla presenza, nel medesimo vagone, di un gruppo di ragazzi vocianti e maleducati, bollati quali “lanzichenecchi” di manzoniana memoria.

l racconto descrive (e, probabilmente, era proprio questo l’obiettivo dell’autore) con indubbia efficacia la distanza siderale che contrappone il gruppo di giovani al malcapitato compagno di viaggio. Da un lato l’anziano signore – di stampo più ottocentesco che novecentesco – che legge Proust, il Financial Times e prende appunti con la penna stilografica indossando un vestito di lino stazzonato, nonostante il caldo; dall’altro gli scatenati millennial, che vestono come s’usa adesso: t-shirt, scarpe da ginnastica Nike, berretto con visiera, vistosi tatuaggi, e in mano l’immancabile iPhone.

L’articolo è stato pubblicato qualche giorno dopo su La Repubblica, quotidiano di proprietà di John Elkann, figlio dello scrittore: tanto è bastato a scatenare il putiferio. Il comitato di redazione ha preso le distanze, il direttore del quotidiano prima ha bloccato la pubblicazione della nota del cdr, quindi l’ha consentita.

L’articolo e il suo autore sono stati accusati di “classismo”.

Ma quei ragazzi vocianti e chiassosi che disturbavano gli altri viaggiatori e scaricavano dappertutto lattine di Coca Cola non erano plebei o proletari (anche perché difficilmente avrebbero viaggiato in prima classe, esibendo uno status symbol come l’iPhone), ma semplicemente maleducati. Per giunta settentrionali, come chiarisce in modo inequivoco l’autore. L’inciviltà, si sa, prescinde dalle latitudini.

Mi ha colpito l’ingenuità che pervade l’articolo.

Si intuisce che il buon Alain raramente prende il treno o ha modo di confrontarsi con la quotidianità. Il suo articolo è la confessione a cuore aperto di un impenitente boomer, e sinceramente non ho capito le reazioni scandalizzate e tanto meno l’accusa di “classismo”. Nel fiume d’inchiostro versato sul racconto ospitato da La Repubblica, mi ha colpito quanto ha scritto Massimo Famularo sul blog del Sole 24 Ore, Econopoly.

Dati e tariffe alla mano, il giornalista analizza approfonditamente il contesto in cui si è svolta la vicenda, sostenendo che il trasporto ferroviario si è democratizzato, grazie alle tariffe flessibili, e che comunque Elkann non si è accorto che sui treni Italo la prima classe corrisponde ad una classe economica (definita “prima” solo per ragioni di marketing) mentre le classi superiori vengono definite Club Executive e Salotto.

A conferma della sua tesi, Famularo prende in esame le tariffe: sulla tratta Roma-Foggia un biglietto di “prima” può costare anche solo 30 euro, mentre per quello in classe Salotto bisogna pagarne 150.

Chissà se a sbagliare è stato il malcapitato passeggero o se si è trattato di una scelta “al risparmio” degli organizzatori del Festival del Libro Possibile. Ma tant’è… Avesse viaggiato il classe Salotto Alain Elkann avrebbe perduto una buona occasione per immergersi nella realtà quotidiana. Nella vita c’è sempre da imparare. Perfino da un viaggio ferroviario in compagnia dei Lanzichenecchi.

A cura di Geppe Inserra Lettere Meridiane