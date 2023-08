Febbre del Nilo, trovata positività a Barletta. Montanaro: “Monitoraggio”

Scattano in tutta la Puglia le misure di prevenzione contro la “febbre del Nilo”, malattia pericolosa che in alcuni casi gravi può causare danni neurologici permanenti e anche la morte.

Subito un’attenta gestione del territorio, eliminando le larve: nel mirino i possibili focolai nei tombini e nelle caditoie. Con un monitoraggio continuo delle situazioni a rischio. Ridurre l’esposizione alle zanzare è l’unica arma, non esistono vaccini. Dal momento della puntura dell’insetto, il periodo di incubazione varia fra due e 14 giórni.

La maggior parte delle persone non si accorge nemmeno di aver contratto il virus.

Fra i casi sintomatici, invece, circa il 20% ha mal di testa, febbre, nausea e linfonòdi ingrossati. Meno dell’1% viène colpito dai sintomi più gravi: febbre alta, tremóri, convulsioni, fino alla paralisi e al còma. Per uno su mille, purtroppo, può esserci un’encefalite letale.

Dall’inizio di maggio, in Italia sono 25 i casi confermati di “febbre del Nilo”, con un’impennata recente: fino all’ultima settimana di luglio erano soltanto 6. La Puglia è tra le sette regioni in cui è stata dimostrata la circolazione del virus. Finora un morto in Lombardia, l’anno scórso in tutto 37 vittime.