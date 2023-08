FOGGIA – Violento incidente stradale questo pomeriggio su viale Ofanto a Foggia. Per cause al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, un carro ed una Ford sono entrati in collisione.

Dopo l’urto, il carro ha terminato la sua corsa su un furgone in sosta.

Ferito il conducente della Ford, soccorso dai sanitari del 118.