Manfredonia, a Palazzo di Città “InSuperAbile – la staffetta dell’inclusione”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Nessuno è disabile, ognuno è abile a proprio modo”. Gaetano, Davide, Daniel, Riccardo ed i loro angeli custodi Mariella Faustino, Marialuisa Garatti, Marco Cola, Roberto Dalla Pellegrina. Ha fatto tappa a Manfredonia “InSuperAbile – la staffetta dell’inclusione”, che in questi giorni sta attraversando tutta la penisola, dal Santuario di La Verna a Rimini per poi scendere fino a Brindisi e concludersi a Santa Maria di Leuca.

La carovana dell’inclusione è stata accolta a Palazzo di Città in Aula Consiliare dal Sindaco Gianni Rotice, da una rappresentanza dell’Amministrazione comunale (Assessori Grazia Pennella, Antonella Lauriola e Anna Trotta), dal Garante comunale per le persone con disabilità e Presidente Ass. Delfino Vincenzo Di Staso, la Presidente di Ars Manfredonia Monica Mantovano è una rappresentante del CSV Daunia Barbara Torraco.

A Manfredonia ha fatto tappa un gruppo, condotto dalle associazioni Pedalabile, AOLE e AIMFT che, a bordo di tandem speciali e biciclette scenderà fino in Puglia lungo la ciclabile adriatica per giungere fino a Brindisi, da dove si tornerà a camminare.

Manfredonia si conferma modello innovativo di accoglienza ed inclusione sociale per le fragilità (primo in Capitanata e tra i primissimi in Puglia ad aver istituito la figura istituzionale del Garante), come evidenziato dagli stessi referenti di “Insuperabile”, i quali hanno molto apprezzato l’attenzione istituzionale riservata dal Comune alla carovana e per le numerose misure adottate dall’Amministrazione a favore dei disabili e le loro famiglie con lo strutturato coinvolgimento delle Associazioni locali.

Nato nel 2020 da un’idea del Dott. Gabriele Rosa, presidente di Associazione Lamu e ASD Rosa Running Team, il progetto “”Insuperabile” viene organizzato in collaborazione con altre due associazioni bresciane: Se Vuoi Puoi e Pedalabile. Il progetto si rivolge principalmente a persone con patologie o disabilità fisiche o cognitive ma anche a persone in salute, di qualsiasi età. Anche quest’anno, infatti, ad accompagnare i camminatori ed i ciclisti ci saranno partecipanti esterni e volontari che avendo sposato la mission del progetto, hanno deciso di unirsi al gruppo. Lungo il percorso si uniranno dunque – come nel 2022 – le associazioni bergamasche, Coop Lavorare Insieme e San Martino con cui si è conclusa la scorsa edizione, ASD Aole e la new entry AIMFT, Associazione Italiana Malattia Fronto Temporale.

Il progetto si pone l’obiettivo di trasmettere un messaggio sociale forte ed importante: il movimento corretto e supervisionato, quale mezzo per prevenire e rallentare i sintomi di numerose patologie e come supporto psicologico insostituibile in persone con disabilità fisiche e cognitive a cui garantisce un maggiore grado di sicurezza e di autostima. Il movimento, in questo caso il cammino e il ciclismo, si arricchisce di molteplici significati e di nuove aperture verso l’indipendenza, l’autosufficienza e la fiducia in sé stessi, quale opportunità per tutti.

“InSuperAbile 2023”, nel suo cammino, attraversa ben 6 regioni italiane toccando borghi e città ricchi di storia e fascino, ripercorrendo cammini storici e vie più recenti, la costa adriatica e l’entroterra. La scelta del percorso per evidenziare ad evidenziare ancora una volta la varietà, la bellezza e la grande ricchezza storico-culturale del nostro paese e dei suoi cammini che nulla hanno da invidiare a quelli di altri paesi europei, ben più noti e frequentati.

Durante il cammino i partecipanti si passeranno di mano in mano un simbolico testimone portando un messaggio di speranza e rinascita attraverso il paese. Una staffetta che vuole essere l’occasione per dimostrare quanto sia importante unire le forze quando si toccano temi significativi come l’inclusione e la solidarietà.