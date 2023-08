FOGGIA – Saranno celebrati stasera, alle 18.30 nella chiesa Madonna delle Grazie a San Giovanni Rotondo, i funerali di Nicola Conte, padre del leader del M5s, scomparso ieri mattina all’età di 93 anni.

Nicola Conte ha ricoperto a lungo l’incarico di segretario comunale a San Giovanni Rotondo dove ancora viveva.

Il sindaco Michele Crisetti lo ha ricordato come un uomo che «concepiva la pubblica amministrazione come una macchina al servizio dei cittadini, volta alla risoluzione delle problematiche: aveva un profondo rispetto per le istituzioni e il loro ruolo».