Tragico incidente in Puglia: morta una ragazza di 25 anni, feriti i genitori

TARANTO – E’ morta una ragazza di 25 anni in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 19.30 sulla strada che da Manduria conduce a San Pietro in Bevagna. Prima dello svincolo per Borraco all’incrocio tra una stradina di servizio dell’Arnèo e la strada provinciale n.138 per cause in corso di accertamento si è verificato l’impatto tra due autovetture, una Fiat Panda ed una Jeep.

Nello violento scontro hanno avuto la peggio gli occupanti della Fiat Panda tutti di Manduria: la vittima C.M. di 25 anni e i suoi genitori rimasti feriti, entrambi docenti molto noti.

Pare che la ragazza sia riuscita ad avvisare il fratello ma poco dopo si è sentita male e, quando sono giunti sul posto i medici del 118, per lei non c’era più niente da fare. Il padre della ragazza, P.M. ferito gravemente, è stato condotto con un’ambulanza con codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La madre, R.M. inizialmente trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Giannuzzi di Manduria, è stata successivamente trasferita al nosocomio tarantino. Lo riporta rtmweb.it.