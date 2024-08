31 medaglie d’oro, 11 d’argento e 17 di bronzo nel nuoto. Giancarlo Scrima è nostro fratello. A lui il Rosone d’argento 2024

“La disabilità non esiste, è l’ambiente che disabilita. La disabilità non esiste perché non esiste la normalità. Che cos’è la normalità? Normalità e disabilità sono categorie mentali: barriere che condizionano il pensiero. Scrivono il fratello Roberto e le sorelle Marcella e Rosalba: “Classe 1984, il suo primo impatto con l’acqua è avvenuto all’età di 5 anni, presso la piscina dell’Associazione Assorì Foggia, favoloso ente che opera nel campo delle persone con disabilità dal 1981.

Iniziato come un percorso di riabilitazione psico-motoria in piscina ed in palestra, nel tempo si è trasformato in partecipazione sportiva praticata a livello agonistico, che lo ha portato a specializzarsi nello stile dorso. I primi risultati arrivano nel 1994, all’età di 10 anni, quando si posiziona secondo alle gare regionali pugliesi. Da lì in poi sarà un crescendo: nel 1999 a Portogruaro ottiene la Medaglia d’Oro nella gara di dorso e quella d’Argento nello stile libero ai Giochi Nazionali di Nuoto organizzati dalla Fisdir, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, successo che gli è valso la menzione sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. Nel 2000 a Fiuggi, ancora ai Giochi Nazionali, si posiziona al primo posto nel dorso e secondo nello stile libero. Dal 2010 al 2013 continuerà a gareggiare ai Giochi Nazionali raggiungendo sempre le posizioni più alte del podio, prima a Chieti, poi a Montecatini e per due anni di seguito ad Ascoli Piceno. Contemporaneamente, dal 2011 al 2017, partecipa anche ai Campionati Regionali pugliesi indetti dalla Fisdir Federazione, primeggiando anche in questo caso nelle discipline a lui più consone, dorso e stile libero. Ha all’attivo 31 Medaglie d’Oro, 11 d’Argento e 17 di Bronzo.

Oggi si parla molto della partecipazione degli atleti con disabilità alle Paralimpiadi, come espressione del fatto che nessun limite è insuperabile e che lo sport può cambiare le persone. Si tende a dare massima diffusione all’idea paralimpica e si ritiene normale l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, evidente frutto del coraggio e della perseveranza di molti genitori che hanno creduto in questa possibilità più di trent’anni fa”.

Scrive l’assessora del Comune di Troia alla sanità, istruzione e servizi scolastici, fragilità ed inclusione Dina Di Giulio: “È stato un onore per me consegnare il premio del Rosone d’Argento 2024 a Giancarlo Scrima, campione di nuoto ma soprattutto campione di vita. Questo riconoscimento va esteso anche alla sua famiglia che già 40 anni fa ha dimostrato che la disabilità esiste solo negli occhi di chi guarda. I suoi genitori, Michele e MariaGrazia, infatti non si sono fermati a guardare il limite, ma lo hanno sfidato e, credendo nelle capacità di Giancarlo, i risultati sono arrivati forti e chiari. Grazie Giancarlo per questa importante lezione di vita.

Ezio Bosso diceva: «io sono una persona con una disabilità evidente in mezzo a tante persone con disabilità che non si vedono», perché in ognuno è nascosta una fragilità, tocca a noi farne tesoro per superarne i limiti”.

IL PREMIO ROSONE D’ARGENTO della Città di Troia: la cerimonia è organizzata dalla redazione di Aria di Troia e dal circolo Antonio Salandra, formula consolidata da anni che, oltre a mantenere vivi i legami con i troiani di seconda e terza generazione, celebra i personaggi che hanno dato lustro all’intera comunità. Anche quest’anno, infatti, un comitato ha avuto il compito di valutare i curricula di vari personaggi che hanno dato lustro alla città attraverso il loro percorso lavorativo, politico, artistico, sportivo o culturale e selezionarne alcuni a cui assegnare l’ambito riconoscimento.

ASSUME THAT I CAN: BASTA STEREOTIPI E BASSE ASPETTATIVE. Scopri la nuova campagna mondiale di CoorDown: https://youtu.be/Vf0AF-aU1nY?si=__Mr5nrXsxf0vDU_

Per il World Down Syndrome Day 2024, CoorDown presenta ASSUME THAT I CAN, la campagna di sensibilizzazione internazionale realizzata in collaborazione con l’agenzia SMALL di New York. Una giovane donna con sindrome di Down sfida le basse aspettative che gli altri hanno su di lei e propone un ribaltamento di prospettiva: a scuola, al lavoro, in famiglia e nella vita sociale. Anche quest’anno chiederemo alle community online di denunciare con video storie quali stereotipi hanno condizionato le loro vite. Per la Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, 21 marzo 2024, CoorDown – Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down – lancia la campagna di sensibilizzazione internazionale “ASSUME THAT I CAN” per chiedere a ciascuno di mettere fine ai pregiudizi e sostenere le concrete potenzialità di ogni persona con sindrome di Down.

Stereotipi, preconcetti, basse aspettative hanno un impatto significativo sulla vita delle persone con disabilità intellettiva in tutti gli aspetti della loro esistenza: sono un confine, spesso invalicabile, che limita il campo d’azione e le opportunità a scuola, a lavoro, nello sport, nella vita sociale e nelle relazioni affettive.

“Ho scoperto che in psicologia esiste un concetto, che in inglese si dice “self-fulfilling prophecy”, cioè una profezia che si auto-avvera, perciò l’insegnante che pensa che lo studente non possa capire, si comporta di conseguenza, non spiega e fa avverare la profezia. Ma per me non esistono concetti facili e difficili. C’è sempre il modo semplice per spiegare le cose. Se penso alle cose che non mi sono state spiegate e insegnante, questo mi fa arrabbiare” sono state queste le parole di Marta Sodano, donna con sindrome di Down di 29 anni, pronunciate alle Nazioni Unite per raccontare gli ostacoli incontrati nella sua esperienza scolastica.

La self-fulfilling prophecy (o “profezia autoavverante”) è un concetto sociologico e psicologico, descritto per la prima volta dal sociologo statunitense Robert K. Merton nel 1948, che descrive il fenomeno per il quale le supposizioni e le aspettative delle persone influenzano gli eventi in modo tale da far sì che la profezia iniziale diventi realtà. Non solo quindi azioni astratte senza conseguenze, ma un processo mentale che porta al concretizzarsi di una realtà che crea degli effetti tangibili nella vita e influenza le realtà sociali.

È proprio da qui e dal racconto di Marta Sodano che nasce il film “ASSUME THAT I CAN”. La protagonista, una giovane donna con sindrome di Down, sfida le basse aspettative che gli altri hanno su di lei e propone un ribaltamento di prospettiva: all’inizio chi ha intorno crede che non possa bere un cocktail, praticare boxe, studiare Shakespeare, andare a vivere da sola, raggiungere obiettivi importanti. Poi a metà film la svolta: la protagonista invita con determinazione a pensare in modo nuovo e usare in senso positivo la profezia autoavverante: se credi in me, se mi dai fiducia, potrai avere un impatto positivo e allora, forse, potrò raggiungere obiettivi, anche inaspettati.

Se un insegnante crederà che il proprio studente possa imparare, lo metterà alla prova e troverà le strategie giuste per insegnargli la sua materia, probabilmente la imparerà. Se un genitore darà fiducia al proprio figlio e lo sosterrà nelle sue autonomie e conquiste, creando le condizioni perché possa sperimentarsi, allora forse il figlio riuscirà. Se un datore di lavoro o un collega crederà che un lavoratore con sindrome di Down possa svolgere una mansione anche complessa, gliela insegnerà, creerà il contesto giusto perché la impari e probabilmente quella persona la imparerà. Un cambiamento profondo di immaginario che va oltre la denuncia dei diritti negati, chiama all’azione ogni persona che voglia combattere attivamente per realizzare una vera inclusione per tutti.

La campagna internazionale nasce in Italia con CoorDown, ma vede il contributo di diverse associazioni internazionali che in contemporanea lanciano il film a livello globale: Canadian Down Syndrome Society, National Down Syndrome Society, Global Down Syndrome Foundation, Down’s Syndrome Association UK, Down Syndrome Australia and New Zealand Down Syndrome Association e con la partecipazione degli associati della

A cura di Matteo Totaro, 05 agosto 2024.