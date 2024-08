UN VOLTO PER LA MODA cerca una nuova stella. Il prestigioso concorso di bellezza e talento Una Ragazza per il Cinema torna anche quest'anno ricco di novità, pronto a scoprire i volti più affascinanti e talentuosi del nostro paese. Quest'anno, il nord della Puglia, il Gargano, la Capitanata e le province BAT, si preparano a partecipare con grande entusiasmo e speranza, con l'obiettivo di incoronare una miss vincitrice che possa rappresentare al meglio la nostra amata terra. L'evento di UN VOLTO PER LA MODA si terrà il 20 agosto in una splendida location di Apricena Piazzale San Francesco con il patrocinio del comune di Apricena. Le ragazze verranno scelte da una giuria esperta, e se la tua passione è cantare, ballare, recitare o semplicemente ami sfilare, partecipare è semplice e gratuito basta contattare il responsabile di Un Volto per la Moda sulla pagina FB al link httpswww.facebook.comunvoltoperlamodaufficiale o chiamando semplicemente al n. 3470000530 A condurre questo grande evento sarà Valeria Di Maggio molto nota sul posto per aver condotto altri eventi, conosciuta anche sui social come Content Creator, che intervallerà lo spettacolo con musica e ospiti.

Il prestigioso concorso di bellezza e talento “Una Ragazza per il Cinema” torna anche quest’anno ricco di novità, pronto a scoprire i volti più affascinanti e talentuosi del nostro paese. Quest’anno, il nord della Puglia, il Gargano, la Capitanata e le province BAT, si preparano a partecipare con grande entusiasmo e speranza, con l’obiettivo di incoronare una miss vincitrice che possa rappresentare al meglio la nostra amata terra.

L’evento di UN VOLTO PER LA MODA si terrà il 20 agosto in una splendida location di Apricena Piazzale San Francesco con il patrocinio del comune di Apricena.

Le ragazze verranno scelte da una giuria esperta, e se la tua passione è cantare, ballare, recitare o semplicemente ami sfilare, partecipare è semplice e gratuito basta contattare il responsabile di Un Volto per la Moda sulla pagina FB al link https://www.facebook.com/unvoltoperlamodaufficiale o chiamando semplicemente al n. 3470000530

A condurre questo grande evento sarà Valeria Di Maggio molto nota sul posto per aver condotto altri eventi, conosciuta anche sui social come ” Content Creator”, che intervallerà lo spettacolo con musica e ospiti. Le più votate avranno la possibilità di concorrere nella semifinale della Puglia a Ostuni nella splendida location Rosa Marina . E qui verranno scelte per la finale di Taormina.

Nella serata Evento del 20 agosto, verranno premiate, MISS GARGANO, FASCIA SPONSOR, MISS SORRISO, MISS CINEMA, MISS ELEGANZA, MISS CAPITANATA, MISS APRICENA, MISS FOTOGENIA e per ultimo ma non meno importante la fascia di MISS UN VOLTO PER LA MODA verrà incoronata regina della serata.

Questa iniziativa vuole rendere più accessibile la partecipazione, promuovendo il talento e la bellezza delle nostre giovani ragazze che si trovano nel nostro territorio, terra ricca di bellezze talentuose, e siamo certi che anche tra le nostre giovani donne si nasconde una futura STELLA DEL CINEMA.

Invitiamo tutte le ragazze a partecipare con entusiasmo e a cogliere questa opportunità unica, che le porterà alla finalissima di Taormina grande piattaforma nazionale dove circa 120 ragazze provenienti da tutte le regioni d’ Italia metteranno in luce il proprio talento.

Avranno l’opportunità di incontrare professionisti del mondo del cinema e dello spettacolo e per una crescita personale vivranno una esperienza unica per migliorare la propria autostima e sviluppare nuove competenze.

Finale nazionale che si terrà nello splendido Teatro Antico di Taormina per la sua 36esima edizione l’8 settembre 2024! Un appuntamento imperdibile in cui le finaliste mostreranno il loro talento in canto, ballo, recitazione, fotogenia, modella, pronte a conquistare il titolo e un futuro nel mondo dello spettacolo.