MANFREDONIA (FOGGIA ) – Novità assoluta della Festa Patronale 2024 è la raccolta fondi online. Indetta dai volontari del Comitato Festa Patronale Maria S.S. di Siponto la raccolta è un modo semplice per tutti coloro (vicini e lontani) che desiderino dare il proprio contributo per la realizzazione dei festeggiamenti in onore della nostra santa patrona Maria S.S. di Siponto.

“Quella di instituire la raccolta online è un’idea del comitato per avvicinare chi è lontano e abbia voglia di dare il proprio supporto per la nostra città.

– Dice la presidente Stefania Fortunato – La Festa Patronale unisce e identifica il popolo sipontino, ci fa sentire parte di una comunità, ed è per questo che chiunque può e voglia dare il proprio contributo per la realizzazione dei festeggiamenti in onore della nostra Santa Patrona Maria SS di Siponto, può farlo anche online e da lontano.

In questi giorni è partita anche la raccolta usuale grazie ai tantissimi volontari che hanno risposto alla nostra call di partecipazione. Siamo sorpresi dall’ondata di entusiasmo che ci ha avvolti, sinonimo di voglia di darsi da fare per qualcosa di comune”.

La raccolta fondi online è raggiungibile mediante questo link: https://gofund.me/17b41cc2

È importante far girare ai vostri conoscenti vicini e lontani il link della raccolta fondi, in modo che possa diffondersi in maniera massiva e offrire la possibilità a tutti di dare il proprio contributo per la realizzazione della festa patronale.