Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni Manfredonia, ha presentato una proposta urgente al sindaco di Manfredonia e al presidente del consiglio comunale, relativa alla bonifica dei siti inquinati contenenti amianto. Secondo quanto riportato, il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, noto come “Decreto Ronchi”, e il successivo D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell’Ambiente, attribuiscono ai Comuni la responsabilità dell’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati e confermano le disposizioni per l’eliminazione dei materiali contenenti amianto.

Il consigliere sottolinea l’urgenza di affrontare il problema dell’amianto, un materiale notoriamente pericoloso, il cui contatto può causare tumori come il mesotelioma. La mappatura della presenza di amianto e di altri rifiuti pericolosi, avviata in tutte le regioni italiane in collaborazione con le ASL, ha rilevato una significativa presenza di questi materiali anche nel territorio di Manfredonia.

Il consigliere di Fratelli d’Italia propone:

– La redazione e l’approvazione di un progetto di bonifica per tutti i siti inquinati, in collaborazione con l’ASL.

– L’implementazione di sistemi per ridurre la produzione di rifiuti, come la razionalizzazione degli imballaggi, il miglioramento della raccolta differenziata, il riciclo e il recupero dei materiali.

– La chiusura delle discariche illegali, l’ammodernamento degli impianti di incenerimento obsoleti e il divieto di combustione incontrollata dei rifiuti.

L’iniziativa evidenzia anche il rischio legato agli incendi di rifiuti, che possono disperdere sostanze tossiche nell’ambiente, come già avvenuto nel Ghetto di Borgo Mezzanone. La proposta mira a garantire un ambiente più salubre e sicuro per la popolazione di Manfredonia, riducendo al minimo l’esposizione a materiali pericolosi e migliorando la gestione dei rifiuti.

La richiesta è stata formalmente inviata tramite PEC, e-mail e protocollata presso il comune. L’intervento del consigliere riflette una crescente preoccupazione per la salute pubblica e la necessità di azioni concrete per la tutela ambientale.