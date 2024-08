PAVIA – Una 18enne è stata trovata senza vita nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto lungo via Ottavio Bonomi a Pavia.

Con lei c’era un’amica sua coetanea, che al momento si trova ricoverata in ospedale nel reparto di Rianimazione in pericolo di vita.

Accanto alle due ragazze c’era un monopattino, ma non sarebbero stati trovati segni evidenti di un eventuale incidente.

La polizia sta indagando per risalire all’origine dei presunti malori che avrebbero colpito le due giovani simultaneamente. È stata coinvolta anche la Scientifica per capire se la causa di tutto possa essere stata una sostanza di qualche tipo.

Le ragazze trovate in strada a Pavia

La chiamata alla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza è arrivata qualche minuto prima delle 2 della notte. I sanitari, arrivati con diversi mezzi in una zona residenziale di Pavia Ovest, hanno trovato le due ragazze distese sull’asfalto.

Una delle due, di 17 anni, era già senza vita (il decesso è stato constatato all’arrivo in ospedale), mentre l’altra era in arresto cardiaco.

Una volta rianimata, è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo dove si trova ancora ricoverata in condizioni gravissime e in pericolo di vita.

Attesa per gli esami tossicologici

Le indagini del caso sono state affidate alla polizia, che ha coinvolto anche l’equipaggio della scientifica per gli esami.

Le giovani, infatti, saranno presto sottoposte a test tossicologici che dovranno accertare l’eventuale coinvolgimento di un qualche tipo di sostanza nei malori che hanno colpito le ragazze.

Accanto alle giovani è stato trovato un monopattino.

Per il momento, pare esclusa la pista di un ipotetico incidente stradale, dato che non sarebbero stati trovati elementi che possano far pensare a uno schianto o a una caduta violenta. Pare che le due stessero tornando da una festa privata.