BARI – Sorprende il ladro in casa e rischia di essere strangolata. Terrore nel Barese, arrestato il malvivente.

Era il suo vicino. Che aveva tentato di strangolare e soffocare con un lenzuolo, per non permetterle di gridare, la ragazza che lo aveva sorpreso, in piena notte, mentre dormiva, a rubare nella propria abitazione di Torre a Mare, quartiere di Bari.

Quando si è accorto che la ragazza stava perdendo conoscenza ha allentato la morsa e si è fatto consegnare i soldi custoditi in casa, prima di darsi alla fuga.

La ragazza ripresasi dallo shock di quei terribili momenti ha chiesto aiuto allertando le forze dell’ordine.

Una volante della polizia di stato intervenuta prontamente, dopo aver raccolto la testimonianza della giovane donna, si è messa alla ricerca dell’uomo.

Durante la ricognizione i due agenti hanno intravisto un uomo sospetto, risultato poi essere un vicino di casa della ragazza: lo hanno sottoposto a controlli e lo hanno trovato ancora con passamontagna, guanti e il denaro trafugato addosso.

L’uomo senza precedenti di polizia è stato tratto in arresto.