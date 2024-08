Manfredonia. Una questione urbanistica ancora irrisolta. Dopo anni. E’ il caso della trasformazione della zona “D4E” di Manfredonia, precedentemente “D32”, destinata a nuclei produttivi artigianali. Il caso ha sollevato interrogativi sulle procedure di mutamento di destinazione d’uso, evidenziando la complessità dell’armonizzazione delle norme urbanistiche locali con le esigenze di sviluppo socio-economico.

Il primo documento rilevante è il parere del Servizio Urbanistico della Regione Puglia del 13 dicembre 2019, che fa riferimento alla deliberazione del commissario straordinario del Comune di Manfredonia n. 24 del 16 ottobre 2019. Tale deliberazione riguardava l’applicazione dell’art. 8-bis della legge regionale n. 16 del 7 aprile 2014, che consente mutamenti di destinazione d’uso in zone omogenee. Tuttavia, la zona D4E era specificamente destinata a laboratori artigianali e botteghe, con la possibilità limitata di costruzione di abitazioni legate all’attività artigianale (vedasi parere della Regione Puglia).

Successivamente, una nota del 22 luglio 2021 del Servizio Urbanistico della Regione Puglia ribadiva che, sebbene il Comune avesse proposto una riqualificazione urbanistica della zona nell’ambito del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) in corso di redazione, le motivazioni socio-economiche addotte non superavano i motivi impeditivi già evidenziati. La Regione sottolineava che il redigendo PUG era lo strumento più idoneo per il recupero e la riqualificazione della zona.

Il 27 aprile 2023, la questione è stata ulteriormente approfondita durante un’audizione della V Commissione del Consiglio Regionale della Puglia. Durante questa sessione, sono emersi nuovi elementi e sollecitazioni riguardanti la vicenda. La Regione ha inviato una nota sollecitando il Comune di Manfredonia a fornire aggiornamenti sulle attività di competenza in merito al permesso di costruire n. 24/2021 rilasciato nella zona D4E(18.07.2023 Regione Puglia).

La risposta del Comune e la posizione della Regione

In risposta alle sollecitazioni regionali, il Comune di Manfredonia ha dato interpretazione alle proprie scelte pianificatorie basandosi su esigenze locali. Tuttavia, la Regione ha richiamato la necessità di rispettare le normative vigenti e le destinazioni d’uso stabilite. In particolare, la Regione ha evidenziato che le residenze consentite nella zona D4E erano accessorie rispetto all’attività produttiva e non configuravano una destinazione residenziale autonoma.

LA NOTA

Da evidenziare come nello scorso ottobre 2021, era stata inviato una nota formale, tramite PEC, a vari destinatari, tra cui la Regione Puglia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, evidenziando presunte irregolarità riguardanti il cambio di destinazione d’uso nell’area.

Nella comunicazione, era stato sottolineato che, il 17 marzo 2015, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, il Comune di Manfredonia aveva approvato, in conformità con la legge regionale n. 16 del 2014, il mutamento di destinazione d’uso del comparto “CB3” nella zona Monticchio, consentendo una predominanza di “uffici” (catastalmente “A10”) rispetto ai tradizionali servizi commerciali. Tuttavia, tale provvedimento non estendeva questa possibilità all’area artigianale e commerciale D32.

Come detto, contrariamente a quanto stabilito nel 2015, il 16 ottobre 2019, una Delibera del Commissario Straordinario n. 24 ha consentito il cambio di destinazione d’uso anche per l’area D32, in ipotetica violazione delle normative urbanistiche vigenti. Questo atto è stato giudicato illegittimo sia dal Consiglio Comunale che dalla Regione Puglia. Come anticipato, quest’ultima, con nota del 13 dicembre 2019, ha ribadito che la zona D32 non poteva beneficiare delle disposizioni dell’art. 8-bis della LR n. 33/2007, in quanto destinata specificamente a usi produttivi artigianali.

In seguito, la Regione Puglia ha ribadito la sua posizione con note del 22 luglio 2021 e del 7 ottobre 2021, confermando la non conformità del provvedimento del Commissario Straordinario agli strumenti urbanistici vigenti. Nonostante questi rilievi ostativi, il Comune di Manfredonia avrebbe continuato a rilasciare permessi di costruire nelle aree contestate (tra il giugno 2021 e il settembre 2022).

Sui fatti risulterebbe un esposto in Procura presso il Tribunale di Foggia. Si ricorda come la Regione Puglia aveva già dichiarato illegittimi provvedimenti simili in altri comuni, come nel caso del Comune di Terlizzi (BA) con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28 settembre 2019.

Ora, la necessità di conciliare lo sviluppo economico con la pianificazione urbanistica sostenibile richiede un equilibrio delicato e un’attenzione costante alle normative. La Regione Puglia sembra aver dimostrato un approccio volto a garantire che i mutamenti di destinazione d’uso non compromettano la coerenza del tessuto urbano e il rispetto delle leggi.