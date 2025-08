Amedeo Grieco, noto volto del duo comico Pio e Amedeo, ha voltato pagina nella sua vita privata. Dopo la separazione dall’ex moglie Maria Finizio, madre dei suoi due figli Federico e Alice, il comico ha iniziato una nuova relazione con la musicista Vanessa Calderisi.

La notizia, riportata dal giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, ha svelato l’identità della donna con cui Grieco era stato avvistato di recente a un concerto.

Vanessa Calderisi, 34 anni, pugliese, è una sassofonista molto apprezzata nel panorama musicale italiano. Ha collaborato con Checco Zalone e ha fatto parte del cast musicale del programma di Canale 5 Felicissima Sera, proprio dove nel 2021 sarebbe scattata la scintilla con Grieco.

Nonostante la sua immagine pubblica lo mostri sempre estroverso e ironico, Grieco ha mantenuto grande riservatezza sulla sua vita privata, senza mai entrare nei dettagli della rottura con Maria Finizio, avvenuta comunque da tempo.

Per Calderisi, la notorietà è arrivata proprio grazie a Felicissima Sera, dove ha accompagnato con il sax artisti come Achille Lauro, Eros Ramazzotti e Claudio Baglioni. In un’intervista al Corriere della Sera definì quell’esperienza “bellissima”, ringraziando in particolare i suoi amici Pio e Amedeo per l’opportunità ricevuta.

Lo riporta fanpage.it.