Trasparenza, responsabilità amministrativa e controllo strategico: la Giunta Comunale definisce l’assetto degli enti e delle partecipate nel GAP per una visione unitaria della finanza pubblica.

Manfredonia – Con deliberazione n. 166 del 4 agosto 2025, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’aggiornamento della composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) per l’anno 2024, in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e in coerenza con i principi del bilancio consolidato. L’iniziativa risponde all’esigenza di rafforzare la trasparenza contabile e garantire una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria e patrimoniale del Comune, tenendo conto anche delle sue società partecipate e degli enti strumentali.

La delibera, adottata all’unanimità, aggiorna il precedente atto n. 6 del 15 gennaio 2025, integrando le partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024. La revisione include l’ingresso, tra gli altri, del GAL Gargano Mare s.c.a r.l., del quale l’Amministrazione detiene una quota del 2%, e conferma la permanenza di società storiche come l’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. (96,88% di partecipazione) e il Consorzio ASI (11,19%).

Cos’è il GAP e perché è importante

Il GAP rappresenta l’insieme di organismi, enti e società su cui l’amministrazione comunale esercita un controllo o possiede partecipazioni rilevanti. In base alla normativa, tutti i Comuni – salvo quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti – sono tenuti alla redazione di un bilancio consolidato che comprenda anche tali soggetti.

Il consolidamento contabile non è un mero esercizio formale: serve a offrire una visione complessiva dell’azione amministrativa, misurando l’impatto economico-finanziario non solo del Comune in senso stretto, ma dell’intero “gruppo pubblico locale” di cui fa parte.

Per la definizione dell’area di consolidamento, il Comune ha adottato i parametri previsti dall’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011: attivo patrimoniale, patrimonio netto e ricavi della gestione caratteristica. Gli enti che presentano valori inferiori al 3% rispetto al bilancio comunale sono considerati “irrilevanti” ai fini del consolidamento. Tuttavia, la normativa impone anche una valutazione complessiva per evitare che l’esclusione simultanea di molteplici soggetti apparentemente “minori” comprometta la completezza dell’informazione. È il caso, ad esempio, di GAL Dauno Ofantino (10,90%) e Agenzia del Turismo in liquidazione (51%), ritenuti irrilevanti individualmente ma oggetto di verifica aggregata.

I soggetti inclusi nel perimetro del bilancio consolidato

Dall’analisi tecnica condotta dagli uffici finanziari emerge che tre realtà rientrano nell’effettiva area di consolidamento:

Azienda Servizi Ecologici S.p.A. (96,88%): società in house che gestisce i rifiuti urbani; metodo di consolidamento: integrale.

Teatro Pubblico Pugliese (0,89%): partecipata rilevante per valore culturale e peso finanziario; metodo: proporzionale.

Consorzio ASI (11,19%): ente impegnato nello sviluppo dell’industria e dell’artigianato locale; metodo: proporzionale.

Gli altri enti e società sono stati esclusi per motivi di irrilevanza contabile, pur rimanendo sotto monitoraggio costante.

La deliberazione, sostenuta dai pareri favorevoli dei responsabili tecnico-contabili, è immediatamente esecutiva