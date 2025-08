Approccio multidisciplinare per la prevenzione, diagnosi e cura di patologiche ginecologiche. Il primo settembre 2025 ASL Foggia inaugurerà gli ambulatori di ginecologia ad alta specializzazione nel Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia.

APPROCCIO INTEGRATO PER LA SALUTE DELLE DONNE

L’attivazione, frutto della collaborazione tra il Dott. Antonio Lacerenza, Direttore delle Unità Operative Complesse del Dipartimento Materno-Infantile di ASL Foggia, e la Dott.ssa Carmela Fiore, Direttrice del Distretto Socio Sanitario di Manfredonia, si inserisce nell’ottica del potenziamento dell’offerta sanitaria promossa dalla Direzione Strategica di ASL Foggia. L’ obiettivo è garantire alle donne prestazioni di alta specializzazione sul territorio, senza spostamenti presso strutture sanitarie fuori provincia o regione, realizzando una presa in carico globale, appropriata e personalizzata.

GLI AMBULATORI ATTIVI DAL 1° SETTEMBRE

• Ambulatorio di sterilità, Dott.ssa Lucia Mangiacotti

• Ambulatorio di endometriosi e fibromi uterini, Dott.ssa Tea Palieri

• Ambulatorio di arruolamento delle pazienti candidate alla chirurgia ginecologica preventiva, Dott.ssa Giorgia Ludovici

• Ambulatorio ginecologico e ostetrico dedicato alle donne migranti e possibili vittime di tratta, Dott. Antonio Scopelliti

• Ambulatorio di screening di II livello del cervico carcinoma, Dott.ssa Maria Picchiarelli

• Ambulatorio di ecografia morfologica e di ecografia, ostetrica per l’esecuzione del test combinato del primo trimestre, Dott. Antonio Di Martino.

LE PRENOTAZIONI

Le prestazioni ambulatoriali possono essere già prenotate presso le casse CUP. È necessaria la prescrizione del Medico di Medicina Generale con l’indicazione specifica della patologia.

PROSSIMITA’ E UMANIZZAZIONE DELLE CURE

“La nuova organizzazione ambulatoriale – dichiara il Dott. Antonio Lacerenza – risponde alle esigenze di salute della popolazione femminile per la presa in carico globale, valorizzando al contempo le risorse professionali presenti sul nostro territorio”.

“L’attivazione degli ambulatori – afferma la Dott.ssa Carmela Fiore – conferma l’impegno della Direzione distrettuale nel favorire l’accesso alle cure, con percorsi di prossimità e qualità, in linea con gli indirizzi strategici di ASL Foggia,”.