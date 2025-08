Esame di Stato 2025: diplomati il 99,7% degli studenti ammessi

Il 99,7% degli studenti ammessi alla maturità ha conseguito il diploma. A renderlo noto è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che conferma un trend stabile rispetto allo scorso anno.

Sono 13.857 i maturandi che hanno ottenuto la lode, pari al 2,8% del totale, in lieve crescita rispetto al 2,6% del 2024. A primeggiare per i risultati migliori sono le regioni del Sud, con la Calabria in testa (6,1% di 100 e lode), seguita da Puglia (5,5%) e Sicilia (4,7%). Più bassi i dati al Nord, con la Valle d’Aosta ferma allo 0,3%, mentre Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto superano di poco l’1%.

Quanto ai voti di 100, la Calabria si conferma prima con il 12% degli studenti, seguita da Sicilia (10,3%) e Puglia (9,9%). A livello nazionale, oltre la metà dei diplomati ha ottenuto una votazione tra 61 e 80, e quasi 3 su 10 tra 71 e 80.

Nei diversi percorsi di studio, i risultati migliori si registrano nei licei, dove le lodi arrivano al 4,3%, in aumento rispetto al 3,9% dello scorso anno. Seguono gli istituti tecnici (1,5%) e i professionali (0,6%), dati stabili rispetto al 2024. Spiccano i risultati del liceo classico e del liceo internazionale, con l’8,4% di studenti diplomati con lode. Il quadro meno brillante si registra invece nel liceo scientifico a indirizzo sportivo, dove quasi uno studente su dieci (8,3%) ha ottenuto il minimo voto, 60.

Guardando al percorso delle scuole superiori nel complesso, il 76,6% degli studenti è stato ammesso alla classe successiva, il 5,6% ha dovuto ripetere l’anno e il 17,8% ha ricevuto un giudizio sospeso.

Trend positivo anche per gli esami di terza media: il 99,9% degli studenti è stato promosso, con il boom di 10 e lode in Puglia (8,7%), che si conferma la regione più brillante.

Lo riporta rainews.it.