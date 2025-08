FOGGIA – Dopo alcuni giorni di tregua, è in arrivo una nuova e intensa ondata di calore sulla provincia di Foggia. A partire da giovedì 7 agosto, l’anticiclone africano tornerà a dominare la scena meteorologica, portando con sé temperature in forte rialzo su tutta la Puglia. Secondo le previsioni de iLMeteo.it e altri centri meteorologici, si tratta di un’ondata di caldo “aggressiva”, che potrebbe durare fino a metà agosto, con un picco atteso proprio nel weekend del 9‑10 agosto, in coincidenza con il martirio di San Lorenzo.

TEMPERATURE IN FORTE AUMENTO: NEL WEEKEND FINO A 40°C

Nel dettaglio, venerdì 8 agosto Foggia toccherà i 37 gradi, con condizioni climatiche caratterizzate da afa e umidità elevata. Ma sarà nel fine settimana che si raggiungeranno i valori più estremi: tra sabato 9 e domenica 10 agosto si prevedono picchi di 40°C, specialmente nelle aree interne del Tavoliere, dove il caldo sarà reso ancora più opprimente dalla scarsissima ventilazione.

Gli esperti parlano di una fase particolarmente intensa, anche per la persistenza delle alte temperature: “Da venerdì e almeno fino al 14-15 agosto, ci aspettiamo valori costantemente sopra la media, con massime intorno ai 38‑40°C e minime notturne che raramente scenderanno sotto i 23‑24°C”, si legge nelle previsioni di Meteo2.it.

UN’ESTATE INFUOCATA: LA PUGLIA TRA LE REGIONI PIÙ CALDE

Il Sud Italia sarà tra le aree più colpite da questa nuova ondata di caldo africano. Oltre a Foggia, anche Lecce, Matera, Taranto e Bari registreranno valori prossimi o superiori ai 38 gradi. In particolare, il Tavoliere, per la sua conformazione pianeggiante e la distanza dal mare, sarà una delle zone più calde dell’intero Mezzogiorno.

A complicare la situazione saranno le notti tropicali, con temperature minime che non permetteranno un reale sollievo termico. Le notti afose, combinate all’umidità, renderanno difficile il riposo, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

LA TENDENZA: CALDO ANCORA FINO A FERRAGOSTO

Le mappe a lungo termine non fanno sperare in un calo imminente delle temperature. Gli ultimi aggiornamenti confermano che l’anticiclone africano dovrebbe mantenere la sua influenza almeno fino a Ferragosto, con qualche possibile rovescio solo sulle aree montuose interne del Nord Italia.

In Puglia, e in particolare nel foggiano, la stabilità sarà pressoché totale: cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e ventilazione debole. Solo dopo il 15 agosto potrebbero affacciarsi correnti atlantiche in grado di abbassare leggermente i termometri.

IL CLIMA DI FOGGIA: UNA DELLE CITTÀ PIÙ CALDE D’ITALIA

Foggia si conferma una delle città più calde d’Italia nei mesi estivi. Il suo clima tipicamente secco e continentale, unito alla lontananza dal mare, fa sì che le temperature massime raggiungano valori molto elevati. Storicamente, il capoluogo dauno ha già superato i 42°C in passate ondate di calore, e non si esclude che ciò possa accadere nuovamente se l’anticiclone dovesse ulteriormente rafforzarsi.

CONSIGLI UTILI CONTRO IL CALDO

L’ASL di Foggia e la Protezione Civile invitano la popolazione a seguire alcune regole fondamentali:

Evitare l’esposizione diretta al sole tra le 12 e le 16.

Bere molta acqua e limitare gli alcolici.

Preferire pasti leggeri e frutta fresca.

Utilizzare ventilatori o climatizzatori per rinfrescare gli ambienti interni.

Prestare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili, maggiormente esposte ai rischi da colpo di calore.

La provincia di Foggia si prepara a vivere un’altra fase rovente dell’estate 2025. L’arrivo dell’anticiclone africano riaccenderà la “graticola” del Sud, con temperature da record e afa persistente. Il consiglio è uno solo: prepararsi adeguatamente, evitare sforzi eccessivi nelle ore più calde e proteggere le categorie a rischio.