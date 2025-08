Foggia, rinforzo in arrivo per la fascia: vicino Damiano Cancellieri - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

Damiano Cancellieri, terzino classe 2001, è pronto a indossare la maglia del Foggia. In uscita dall’Avellino, il laterale si appresta a tornare in Serie C, dove sarà a disposizione di mister Delio Rossi.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, l’accordo sarebbe ormai definito e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Cancellieri rappresenta un rinforzo importante per la corsia esterna rossonera.

