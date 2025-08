Foggia. Tragico incidente in via IV Novembre: è deceduto il pedone investito. "Riposa in pace, Massimiliano" - COMBO

Foggia – Purtroppo non ce l’ha fatta Massimiliano, il pedone investito alcuni giorni fa mentre attraversava sulle strisce pedonali in via IV Novembre, nei pressi dell’Università di Foggia. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi a causa del violento trauma cranico riportato nella caduta. Lo riporta la pagina fb “Denunciamo Foggia”.

Il decesso è stato comunicato nelle scorse ore, gettando nello sconforto familiari, amici e l’intera comunità foggiana. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze.

L’incidente ha sollevato nuovamente il tema della sicurezza stradale, in particolare nei punti nevralgici della città come le zone universitarie. È inaccettabile che si possa perdere la vita in pieno centro cittadino, mentre si attraversa regolarmente la strada.

Sono in corso le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti. Si rivolge un appello a chiunque abbia assistito all’incidente affinché fornisca la propria testimonianza alle autorità competenti. Collaborare è un dovere civico fondamentale per aiutare a fare chiarezza e garantire giustizia.

L’auspicio è che episodi così drammatici possano servire da monito per l’adozione di misure più efficaci in materia di sicurezza pedonale, e che tragedie come questa non si ripetano mai più.