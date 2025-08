Partivano da Foggia per colpire gli impianti fotovoltaici del Maceratese, veri e propri pendolari del furto organizzato. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Macerata, in collaborazione con il Nucleo Operativo della Compagnia e le stazioni di Montecassiano, Pollenza e Appignano, hanno smantellato una banda composta da nove uomini stranieri, otto di nazionalità marocchina e uno originario del Burkina Faso, di età compresa tra i 20 e i 40 anni.

L’arresto è avvenuto dopo l’ultimo colpo messo a segno nell’impianto fotovoltaico di contrada Palombarette, tra Macerata e Pollenza, dove il gruppo aveva tranciato e asportato circa 4,6 chilometri di cavi in rame, per un peso complessivo stimato di circa cinque tonnellate.

Secondo le prime indagini, coordinate dal colonnello Massimiliano Mengasini, alcuni membri della banda erano stabilmente domiciliati nel Foggiano e si spostavano nelle Marche per compiere i furti, un vero esempio di “pendolarismo criminale”. L’auto utilizzata durante l’ultimo colpo, di proprietà di uno degli indagati e ora sotto sequestro, era già stata notata in diversi viaggi tra Puglia e Marche.

Nella notte tra sabato e domenica, i malviventi avevano forzato i pozzetti di ispezione dell’impianto fotovoltaico di Pollenza, prelevando i cavi elettrici che collegano la string box agli inverter. Ma il gruppo era già sotto osservazione: l’auto proveniente da Foggia è stata intercettata all’alba nella frazione Villa Potenza, seguita da due furgoni rubati poche ore prima ad Appignano e Macerata.

Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto diverse tonnellate di cavi di rame, insieme a strumenti da scasso e taglio. A bordo dei mezzi si trovavano tutti e nove gli uomini, che sono stati immediatamente arrestati. L’udienza di convalida si terrà a breve presso il tribunale di Macerata.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il possibile coinvolgimento della banda in altri furti simili, dato il numero crescente di episodi registrati nella zona dall’inizio dell’anno.

Lo riporta ilrestodelcarlino.it.