Giandiego Gatta (F.I.): "Presentata interrogazione su 'Monte Aquilone' a Manfredonia"

ROMA – Rifiuti, strutture vandalizzate e rischio ambientale: la situazione di Monte Aquilone, splendida area naturale affacciata sul Golfo di Manfredonia e ricompresa nel Parco Nazionale del Gargano, torna al centro del dibattito parlamentare.

L’onorevole Giandiego Gatta ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente, sollecitando un intervento urgente per la bonifica e il ripristino dell’area, da anni vittima di degrado e abbandono.

Monte Aquilone, da sempre considerato un luogo di alto pregio paesaggistico e naturalistico, versa oggi in condizioni critiche. In passato è stata documentata la presenza di discariche abusive contenenti rifiuti di ogni genere, tra cui elettrodomestici, pneumatici e materiali edili.

Ma non solo. L’interrogazione evidenzia anche lo stato di abbandono della ex centrale fotovoltaica sperimentale dell’ENEA, realizzata anni fa e oggi completamente dismessa. Le strutture, lasciate in stato di incuria, risultano distrutte, vandalizzate e pericolanti, costituendo un rischio concreto per l’ambiente e la salute pubblica.

L’appello al Ministero: “Serve un intervento urgente”

«La situazione espone il territorio di Manfredonia a un grave rischio ambientale e sanitario – si legge nell’interrogazione –. È doveroso chiedere se non si ritenga opportuno valutare l’adozione di misure di bonifica dell’area, intervenendo altresì sull’ENEA affinché provveda, secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente, al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica delle aree dismesse».

Ora si attende la risposta del Ministero e, si auspica, un piano concreto di recupero e valorizzazione dell’area.