Udine – Un racconto agghiacciante, che scava nel cuore di una tragedia familiare sconvolgente. Davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, Lorena Venier, infermiera 61enne arrestata per l’omicidio del figlio Alessandro, 35 anni, ha ricostruito le ultime ore di vita dell’uomo e i dettagli del delitto che ha sconvolto la comunità di Gemona del Friuli.

La donna ha confessato, in modo lucido e dettagliato, di aver tentato inizialmente di addormentare il figlio con un potente mix di farmaci sciolti nella limonata. “Ho svuotato un intero blister di medicinali – ha spiegato – ma non è bastato. Allora ho deciso di usare le fiale di insulina che avevo in casa da anni: le avevo sottratte dal mio posto di lavoro, con l’intenzione di usarle per suicidarmi”. Due iniezioni che però non sono state sufficienti a provocare un decesso immediato.

“Una lunga agonia”

Secondo quanto riferito agli inquirenti, Alessandro avrebbe cominciato a perdere coscienza attorno alle 17:30. Ma la morte è sopraggiunta soltanto sei ore dopo, verso le 23:00. “Non riuscivamo a finirlo” ha raccontato la donna con spietata freddezza. “Dopo l’insulina, abbiamo tentato di soffocarlo con un cuscino. Era privo di forze, ma continuava a reagire”. Alla fine, a porre fine alla sua agonia sarebbe stata la nuora Mailyn, che – secondo la versione della suocera – lo avrebbe strangolato con i lacci delle scarpe.

Il corpo sezionato e nascosto

Una volta morto, il corpo è stato trasportato in autorimessa e occultato in un bidone. Ma prima è stato fatto a pezzi. “Non era previsto. Ho capito che il cadavere non ci stava nel contenitore. Così, da sola, l’ho sezionato in tre parti con un seghetto per legna”, ha ammesso Lorena Venier. I resti sono stati poi coperti con calce viva, acquistata pochi giorni prima online. L’intento era quello di accelerare la decomposizione in attesa di disperdere i resti in montagna.

La dinamica, il movente, l’orrore

Il piano, secondo il racconto dell’indagata, sarebbe stato condiviso con la compagna di Alessandro, Mailyn. Una decisione maturata, dice, nel tempo. “Mailyn mi chiedeva da mesi di ucciderlo – ha affermato Venier – da quando è nata la loro bambina, a gennaio”. A motivare questa spinta, un presunto quadro di maltrattamenti e violenze domestiche. “La picchiava, la insultava, la minacciava. Lei soffriva di depressione post-partum, ma lui non lo accettava, la derideva. Quando ho provato a denunciarlo, mi ha colpita con un pugno alla schiena”.

Un contesto familiare, dunque, descritto come esplosivo, fatto di abusi e silenzi, che avrebbe spinto madre e nuora a elaborare una soluzione estrema e criminale. Ma gli inquirenti stanno valutando con attenzione il racconto della donna, per verificarne coerenza e attendibilità.

Le indagini

L’autopsia sul corpo di Alessandro Venier sarà fondamentale per chiarire le cause effettive del decesso e la dinamica finale dell’omicidio. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il ruolo della nuora Mailyn, che, secondo la versione di Lorena, avrebbe avuto un ruolo attivo nel delitto.

L’accusa a carico dell’infermiera è di omicidio volontario aggravato, occultamento e vilipendio di cadavere. Le autorità stanno anche valutando un eventuale concorso in omicidio da parte della compagna della vittima.

Un’intera comunità sotto shock

Gemona del Friuli è una cittadina ancora attonita. Il profilo della famiglia, fino a pochi giorni fa, appariva ordinario. Lorena Venier era conosciuta come un’infermiera esperta, stimata sul lavoro. Nessuno si aspettava una simile esplosione di violenza tra le mura domestiche.

Ora, mentre il procedimento giudiziario prende corpo, resta il dolore, la rabbia e l’incredulità. Un figlio ucciso, una madre e una compagna accusate, una bambina appena nata che, suo malgrado, resta al centro di una delle più drammatiche vicende di cronaca degli ultimi anni.