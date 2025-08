Manfredonia, 4 agosto 2025 – La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato, su proposta dell’Assessora alla Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche Mariarita Valentino, la Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) per il sistema di videosorveglianza tramite fototrappole, utilizzate nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

Una decisione che rappresenta un passaggio fondamentale non solo in termini di tutela ambientale, ma anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, tema centrale nell’attuale contesto normativo europeo e nazionale.

Videosorveglianza e protezione dei dati: un equilibrio necessario

L’impiego delle fototrappole rientra nelle strategie del Comune per contrastare l’inciviltà ambientale, ma, come ogni sistema di videosorveglianza, comporta il trattamento di dati personali – tra cui immagini, ubicazioni, comportamenti – che possono incidere sui diritti e le libertà delle persone coinvolte.

Per questo motivo, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e delle linee guida dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’Ente ha condotto una dettagliata Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), volta a identificare i rischi connessi all’attività di sorveglianza e predisporre misure idonee a mitigarli.

Cosa prevede la DPIA approvata dalla Giunta

Il documento, allegato alla delibera comunale, analizza il sistema di videosorveglianza in tutti i suoi aspetti, dalla raccolta all’utilizzo delle immagini, specificando finalità, modalità operative, soggetti coinvolti, tempi di conservazione dei dati e misure di sicurezza applicate.

In particolare:

È stata effettuata la determinazione preliminare del rischio, che ha evidenziato la presenza di un rischio elevato per i diritti degli interessati.

Di conseguenza, si è proceduto alla DPIA vera e propria, valutando l’impatto del trattamento e le misure tecniche e organizzative adottate.

Il documento ha ricevuto parere favorevole del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), come previsto dall’art. 35 del GDPR.

Il trattamento non prevede attività economiche o patrimoniali, e pertanto non comporta oneri finanziari per il Comune.

Tra i rischi presi in considerazione figurano la sorveglianza sistematica di spazi pubblici, il possibile trattamento di dati sensibili (ad esempio in prossimità di scuole, ospedali o altri luoghi frequentati da soggetti vulnerabili), e il rischio di utilizzo improprio o accesso non autorizzato ai dati.

Prescrizioni e trasparenza

L’approvazione della DPIA implica una serie di obblighi operativi per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del sistema di videosorveglianza:

Formazione specifica del personale incaricato al trattamento.

Controlli regolari sull’efficacia delle misure adottate.

Revisione periodica della valutazione, soprattutto in caso di modifiche tecniche o organizzative.

Informazione agli interessati mediante adeguata segnaletica e informativa sulla privacy.

La delibera dispone inoltre la pubblicazione del provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, in linea con i principi di pubblicità e responsabilità dell’azione amministrativa.

L’introduzione di tecnologie innovative come le fototrappole – strumenti ormai diffusi nei Comuni italiani per contrastare i reati ambientali – deve essere accompagnata da una rigorosa attenzione ai diritti fondamentali, in particolare alla protezione dei dati personali.

