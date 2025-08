Manfredonia, stop alla musica notturna in via Santa Maria delle Grazie: ordinanza del Sindaco per tutelare la quiete pubblica

Manfredonia, 5 agosto 2025 – Niente musica all’aperto nelle ore serali e notturne in via Santa Maria delle Grazie. Con l’ordinanza n. 37 firmata oggi, il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha disposto il divieto di intrattenimento musicale lungo la nota strada del centro storico, nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 8:00 del giorno successivo, a partire da oggi 5 agosto fino al 12 agosto 2025.

La decisione arriva a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti, aggravate anche da una richiesta formale presentata da un comitato cittadino, che denunciano un crescente disagio dovuto alla musica ad alto volume proveniente dai locali di somministrazione di alimenti e bevande presenti nella zona. Il disturbo sarebbe tale da compromettere la vivibilità dell’area, violando il diritto al riposo e alla quiete pubblica, nonché la normativa vigente in materia di immissioni sonore.

Nel testo dell’ordinanza, il primo cittadino richiama l’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), modificato dal decreto sulla sicurezza urbana del 2017, che attribuisce al sindaco il potere di adottare provvedimenti urgenti e contingibili per garantire l’incolumità e la sicurezza della popolazione.

L’ordinanza dispone il divieto di ogni tipo di intrattenimento musicale e di emissioni sonore di allietamento all’esterno dei locali presenti in via Santa Maria delle Grazie per tutta la settimana indicata, senza eccezioni per i giorni festivi o prefestivi.

La violazione dell’ordinanza comporterà sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra i 25 e i 500 euro, come previsto dall’art. 7 bis dello stesso D.Lgs. 267/2000, fatta salva l’eventuale configurazione di reati più gravi.

Il provvedimento ha effetto immediato e sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio online del Comune. Sarà inoltre notificato ai titolari delle attività commerciali coinvolte, oltre ad essere trasmesso alla Prefettura di Foggia, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di Manfredonia e alla Stazione dei Carabinieri.

Per quanto riguarda i ricorsi, l’ordinanza potrà essere impugnata entro 60 giorni presso il TAR del Lazio oppure, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010). > albopretorio_000009091_003_2025-037ordinanzasindacale

Con questa misura straordinaria, l’amministrazione comunale punta a ristabilire il giusto equilibrio tra l’intrattenimento estivo e il diritto al riposo dei cittadini, in un periodo dell’anno particolarmente delicato per la convivenza nel centro storico.

NOTA STAMPA LA MARCA. Manfredonia, il sindaco sul divieto di emissioni sonore: “Legittima esigenza di tranquillità dei residenti della via”

L’Amministrazione Comunale, se da una parte riconosce il ruolo sociale ed economico svolto dalle attività commerciali dislocate sul territorio comunale , dall’altra è ben cosciente che le attività possono costituire anche una causa oggettiva di inquinamento acustico, disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate. Pertanto, con l’ordinanza n. 34 del 12/07/2025, si è voluto trovare un giusto equilibrio confidando nella responsabilità e senso civico degli esercenti e cittadini.

A seguito di diverse segnalazioni, di sopraluoghi e di inviti a rispettare le limitazioni alle emissioni sonore e fasce di orario previste, con l’ordinanza n. 37, si è fatto divieto di ogni tipo di intrattenimento musicale e di emissioni sonore di allietamento in via Santa Maria delle Grazie a decorrere dal 05/08/2025 fino al 12/08/2025, tutti i giorni, nella seguente fascia oraria: dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo,al fine di tutelare la convivenza dell’attività commerciale con la pure legittima esigenza di tranquillità dei residenti della via.”