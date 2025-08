Secondo Pugliapromozione, Manfredonia avrebbe registrato un incremento di circa 9.415 presenze turistiche. Ma questo dato, preso da solo, è fuorviante. L’aumento non nasce da una maggiore attrattività della destinazione, bensì dall’obbligo del Codice Identificativo Nazionale (CIN), in vigore dal 1° gennaio, che ha scoraggiato molti operatori irregolari e ha contribuito all’emersione del sommerso.

Una realtà confermata anche dagli operatori della ristorazione, che parlano di un mese di luglio estremamente difficile. In parallelo si registra un calo della tariffa media di circa il 20%, dovuto a una domanda debole e all’aumento di strutture gestite da operatori inesperti, che, pur di non restare con camere vuote, abbassano drasticamente i prezzi. Una dinamica che danneggia l’intero sistema.

È cresciuta anche la presenza di turisti stranieri, ma molti utilizzano Manfredonia solo come base logistica per visitare il Gargano, senza usufruire dei servizi locali, spesso assenti o inadeguati.

Nel frattempo, l’attività di controllo ha portato alla luce numerose strutture abusive. L’apparente aumento dei turisti, dunque, è un falso allarme: il turismo reale è stagnante se non in calo. L’offerta ricettiva è cresciuta in modo sproporzionato rispetto alla domanda: si è passati da 260.000 presenze nel 2013 a circa 150.000 nel 2024, con un tasso di occupazione sempre più basso.

Siamo fermi al primo stadio: il posto letto. Ma poi?

• Chi organizza tour?

• Chi accompagna i visitatori a scoprire la città, il suo patrimonio, le sue radici?

• Chi racconta davvero l’enogastronomia locale con competenza?

• Chi valorizza i beni culturali con aperture regolari, guide, visite, storytelling?

La risposta è semplice: manca tutto questo.

E finché non ci sarà un’offerta concreta, costruita da persone formate, da operatori motivati e da un sistema coeso, non potremo parlare di turismo vero.

______________

Eventi, sì. Ma da soli non bastano.

Gli eventi sono importanti, ma non possono essere l’unica leva. Servono contenuti, servizi, idee. Gli operatori non possono restare a guardare inermi, aspettando che “accada qualcosa”. Serve un’azione collettiva, coraggiosa, condivisa.

Come diceva Carlo Petrini, “il turismo del futuro passa dai cittadini”. È da qui che bisogna ripartire: da una comunità che si riconosce, che si attiva, che diventa protagonista.

______________

Rinnovare il prodotto: dall’identità alla qualità

C’è bisogno di un profondo rinnovamento dell’offerta:

• nei menù, che spesso non raccontano il territorio;

• nell’estetica dei locali e degli spazi pubblici;

• negli orari di apertura, troppo limitati;

• nella musica: non è la discoteca a fare turismo, ma la coerenza con l’identità locale.

Ogni dettaglio comunica chi siamo. Se vogliamo accogliere, dobbiamo farlo in modo autentico e professionale.

______________

Fruibilità culturale e impresa dell’esperienza

Uno dei grandi assenti è la fruibilità dei beni culturali: patrimonio ce n’è, ma è chiuso, non raccontato, poco valorizzato. Manfredonia non è una destinazione di mare nel senso classico, e proprio per questo dovrebbe puntare su un’offerta alternativa: cultura, spiritualità, tradizione, artigianato, gastronomia.

Ma serve una vera imprenditoria dell’esperienza: persone che scelgono di creare valore attorno a ciò che già esiste. Raccontare, costruire pacchetti, mettere in rete luoghi, produttori, storie.

Vendere emozioni, non solo notti.

______________

Pensare in rete, pensare più in grande

Infine, Manfredonia deve imparare a pensarsi in un contesto più ampio. È la porta del Gargano, ma anche una città pugliese a tutti gli effetti. Non può restare isolata: deve dialogare, collaborare, integrarsi almeno con i comuni limitrofi.

Il turista non conosce confini comunali: cerca esperienze coerenti, fluide, organizzate. Solo con un territorio interconnesso, sinergico e lungimirante si può costruire una destinazione vera.

______________

Basta accontentarsi di numeri. Basta ragionare sul breve periodo. Manfredonia ha potenziale, ma serve una visione, una rete, una comunità attiva e una classe imprenditoriale pronta a innovare.

Non bastano le camere. Servono idee.

Michele De Meo, operatore turistico.