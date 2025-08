Palazzo Dogana, presentazione della rassegna teatrale 2025/26 dell’Associazione "Musica e Sorrisi"

FOGGIA – Si terrà venerdì 8 agosto 2025, alle ore 10.30, nella suggestiva cornice della Sala della Ruota di Palazzo Dogana, la conferenza stampa di presentazione della nuova Rassegna Teatrale 2025/26 promossa dall’Associazione culturale “Musica e Sorrisi”, all’interno del cartellone del Teatro del Fuoco di Foggia.

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti istituzionali e culturali del territorio. Interverranno:

l’ Avv. Giuseppe Nobiletti , Presidente della Provincia di Foggia,

il Dr. Mario Dal Maso , delegato al Teatro del Fuoco,

il Dr. Giuseppe Diella, dirigente responsabile.

A illustrare nel dettaglio il programma degli spettacoli, i protagonisti della scena e le novità della stagione sarà Giovanni Calabrese, presidente dell’associazione “Musica e Sorrisi”, da anni attiva nella promozione culturale e musicale sul territorio.

A moderare l’incontro sarà Tonio Toma, che curerà la conduzione della conferenza stampa.

L’evento rappresenta un’occasione importante per conoscere in anteprima il calendario degli spettacoli che animeranno la stagione 2025/26 del Teatro del Fuoco, con una proposta artistica variegata, pensata per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

Info: 348 4203420