Sono 270 le persone rientrate oggi nel porto di Termoli, tra turisti e pendolari, dopo essere rimaste bloccate alle Isole Tremiti a causa del maltempo che ieri aveva impedito al traghetto “Capri Jet” di partire.

L’imbarcazione, insieme al “Santa Lucia” e allo “Zenit”, garantisce ogni giorno il collegamento marittimo tra l’arcipelago e la città adriatica.

Per far fronte all’emergenza, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Annalisa Lisci, ha provveduto a ospitare gratuitamente tutti i passeggeri, sistemati negli alberghi dell’isola di San Domino, che per l’occasione hanno applicato tariffe agevolate al Comune.

Lo riporta ansa.it.