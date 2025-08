L’appello dell’Associazione “No Degrado e Malamovida”: “Non siamo contro la musica, ma contro l’abuso della diffusione sonora. Serve equilibrio tra divertimento e diritto al riposo”

Negli ultimi anni, i residenti di alcune zone della città – in particolare via Santa Maria delle Grazie e aree limitrofe – hanno più volte segnalato situazioni di disagio legate alla cosiddetta malamovida. Lamentele che non si rivolgono genericamente al mondo dell’intrattenimento, ma puntano il dito contro l’uso improprio e spesso incontrollato della diffusione sonora da parte di alcuni locali.

A nome dell’Associazione “No Degrado e Malamovida”, i cittadini tornano oggi a chiedere maggiore attenzione da parte delle istituzioni e un’azione più incisiva in termini di controllo e prevenzione. L’obiettivo non è ostacolare le attività economiche né tantomeno penalizzare la vivacità culturale e turistica della città, ma piuttosto ristabilire un giusto equilibrio tra il diritto al divertimento e quello al riposo.

«Più volte abbiamo chiesto alla pubblica amministrazione controlli più rigorosi e sanzioni laddove necessario – affermano i rappresentanti dell’associazione –. Dopo anni di segnalazioni e denunce, finalmente qualcuno sembra ascoltare il nostro grido d’aiuto. Quel qualcuno è il sindaco Domenico La Marca, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata verso il problema».

Va ricordato che l’attuale amministrazione comunale ha cercato di favorire il dialogo e la collaborazione con gli esercenti, anche attraverso l’adozione dell’Ordinanza n. 34 del 12 luglio 2025, che ha esteso gli orari per la diffusione musicale. Tuttavia, secondo molti residenti, la fiducia riposta nei gestori è stata in diversi casi tradita.

«Accanto ai classici DJ set – spiegano – si sono moltiplicati stratagemmi per trasformare le vie del centro in vere e proprie discoteche a cielo aperto: casse acustiche installate sulle facciate dei palazzi, spesso proprio sotto i balconi delle abitazioni, oppure nascoste tra i tavolini all’aperto o lungo le scale d’ingresso di edifici residenziali».

Il problema principale, come evidenziato dall’associazione, riguarda la diffusione sonora ad alto volume – in particolare le frequenze audio basse amplificate dai subwoofer – che può causare disturbi significativi alla salute, soprattutto se protratta per molte ore durante la notte.

«Non siamo contro la musica – precisano – ma contro il rumore e l’inquinamento acustico. Le basse frequenze, se molto intense e prolungate, possono compromettere il benessere psicofisico delle persone. Chi minimizza queste problematiche dovrebbe riflettere sulle possibili conseguenze: un medico che affronta un intervento dopo notti insonni, un autista che accompagna studenti all’università senza aver riposato, un lavoratore che non riesce a concentrarsi perché privato del sonno».

Non mancano riferimenti alle difficoltà incontrate dai residenti nel cercare un dialogo con alcuni gestori, talvolta – secondo quanto riportato – respinti o addirittura oggetto di reazioni ostili. «Non possiamo più rientrare a casa e guardarci un film con i nostri familiari o dormire serenamente per affrontare gli impegni del giorno seguente – affermano –. Provate a non dormire per tre notti consecutive: capireste cosa vuol dire pagare un mutuo e non poter usufruire del proprio diritto alla quiete domestica».

L’associazione riconosce il valore degli eventi organizzati dal Comune e plaude alle iniziative che promuovono cultura e turismo in forma armoniosa, nel rispetto della convivenza civile. «L’amministrazione sta puntando su proposte intelligenti, che attraggano visitatori senza arrecare disagi. È questa la direzione giusta».

Infine, un appello diretto ai gestori dei locali: «Siamo disposti al dialogo. Riconosciamo l’importanza delle vostre attività, ma chiediamo rispetto: voi dovete lavorare, ma anche noi… il giorno dopo le vostre serate».