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Home // Cronaca // Anas assume personale a tempo indeterminato: opportunità per diplomati in ragioneria, RAL oltre 36 mila euro

ANAS RAL Anas assume personale a tempo indeterminato: opportunità per diplomati in ragioneria, RAL oltre 36 mila euro

L'azienda è alla ricerca di una figura già operativa nel settore amministrativo, in grado di inserirsi rapidamente nei processi contabili e gestionali.

ANAS, PONTE

ANAS, PONTE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Cronaca // Focus //

ANAS ha avviato una selezione finalizzata all’assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo. L’opportunità è rivolta ai candidati in possesso del diploma di ragioneria e prevede una retribuzione annua lorda di 36.581,02 euro, oltre alle ulteriori indennità previste dal contratto aziendale.

Per partecipare alla selezione non è richiesta la laurea, ma è necessario aver maturato almeno due anni di esperienza in attività amministrative e contabili dopo il conseguimento del diploma. Tra i requisiti figurano anche una buona conoscenza degli strumenti informatici e competenze nella gestione della contabilità clienti e fornitori.

L’azienda è alla ricerca di una figura già operativa nel settore amministrativo, in grado di inserirsi rapidamente nei processi contabili e gestionali.

La candidatura dovrà essere presentata attraverso il portale carriere di ANAS, dove sarà gestito l’intero iter di selezione. Non si tratta di un concorso pubblico con prove scritte, ma di una selezione aziendale basata sulla valutazione del curriculum e delle informazioni inserite dai candidati.

Gli interessati possono consultare l’avviso completo e verificare tutti i requisiti richiesti direttamente sul sito ufficiale di ANAS.

Fonte: Leggo.it

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