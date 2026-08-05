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Home // Cronaca // Assurdo a Foggia, spari da un’auto in corsa: giovane ferita da un pallino di pistola ad aria compressa (FOTO VIDEO)

FOGGIA PALLINO Assurdo a Foggia, spari da un’auto in corsa: giovane ferita da un pallino di pistola ad aria compressa (FOTO VIDEO)

"Abbiamo il terrore che possa accadere di nuovo, a noi o ad altre persone innocenti", si legge nel messaggio pubblicato online.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Cronaca // Foggia //

Momenti di paura nel rione Martucci, in viale Fortore, a Foggia. Una ragazza è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un pallino esploso, secondo quanto denunciato, da una pistola ad aria compressa utilizzata da ignoti a bordo di un’auto in corsa.

L’episodio è stato denunciato sui social dai familiari della giovane, che hanno lanciato un appello affinché la vicenda venga diffusa e si possano individuare i responsabili.

“Abbiamo il terrore che possa accadere di nuovo, a noi o ad altre persone innocenti”, si legge nel messaggio pubblicato online.

Sull’accaduto sono attesi gli accertamenti delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare gli autori del gesto.

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