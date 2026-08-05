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SAN LORENZO Candle Night, a Siponto nella notte di San Lorenzo un concerto di archi con 5000 candele

Lunedì 10 agosto presso il Lido del Sole di Siponto sarà possibile vivere la Notte di San Lorenzo

Candle Night, a Siponto nella notte di San Lorenzo un concerto di archi con 5000 candele

Candle Night, a Siponto nella notte di San Lorenzo un concerto di archi con 5000 candele

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Lunedì 10 agosto presso il Lido del Sole di Siponto sarà possibile vivere la Notte di San Lorenzo assistendo ad un concerto di un quartetto d’archi in una splendida scenografia formata da oltre 5.000 candele. Una vera e propria esperienza sensoriale in cui la magia della musica dal vivo si fonde con la luce soffusa e suggestiva delle fiamme sotto un cielo da scrutare magari nella speranza di vedere una stella cadente che consenta di esprimere un desiderio.

Un viaggio emozionante accompagnato da straordinari musicisti che suoneranno brani, tra gli altri, di Morricone, Einaudi e Zimmer sotto la direzione musicale di Daniele Miatto e con il voice over di Vincenzo Russo. L’evento è organizzato in collaborazione con l’agenzia BellaVita Eventi di Nicola Talienti.

Il costo è di 20 € a persona, nel prezzo sono compresi un calice di prosecco e uno spiedino di frutta, per brindare insieme sotto le stelle in un’atmosfera elegante e rilassante.
Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 338 8552401. L’appuntamento è per lunedì 10 agosto alle 23:00 allo stabilimento balneare di Lido del Sole di Siponto (Lungomare del Sole, 37).

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